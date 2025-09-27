Olimpia Milano: il primo passo è vincente

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OLIDATA BOLOGNA 93-86 dts

20-22; 42-45; 59-64; 83-83

MILANO: Mannion 3, Brown 9, Ellis 9, Booker 11, Tonut, Bolmaro 13, LeDay 18, Ricci 6, Flaccadori ne, Diop ne, Shields 23, Nebo 1. All. Messina

BOLOGNA: Vildoza 3, Edwards 21, Pajola 13, Niang 14, Accorsi ne, Smailagic 10, Alston 10, Canka ne, Hackett, Morgan 8, Jallow 2, Diouf 5. All. Ivanovic

Milano, 27 settembre 2025 - Quando sembrava tutto perso, è stato Quinn Ellis, a 3” dalla fine, a tirare fuori il colpo di magia per riacciuffare una partita che sembrava sancire ancora i valori dell’anno passato. Invece l’Olimpia ha così vinto al supplementare per 93-86 superando la Virtus Bologna 93-86. Un’Olimpia che scalfisce la solidità dei campioni d’Italia in carica e domani si giocherà il trofeo contro Brescia, in un ormai classico derby lombardo.

E’ proprio Quinn Ellis il volto nuovo e più frizzante di questa Olimpia, è l’inglese a prendersi subito la scena con la tripla che porta la gara al supplementare e l’assist volante per la schiacciata di Booker che chiude i conti nel finale. Ellis ne segna 9 con 5 assist, mentre Shavon Shields ha tenuto in piedi la squadra nelle difficoltà con 23 punti. Doppia doppia per Bolmaro con 13 punti e 11 rimbalzi. Per la Virtus il talento di Carsen Edwards è brillante con 21 punti, ma alla fine non basta.

Per l’occasione Milano si presenta con una inedita divisa azzurrina disegnata apposta per l’occasione dalla società. La parte più toccante è certamente il momento di raccoglimento a inizio gara per Giorgio Armani con tutto il pubblico in piedi ad onorarlo (e i fiori deposti sulla sua sedia a bordo campo, rimasta poi vuota per tutto l’incontro). La squadra, oltre al lutto sulla canotta, ha avuto una sopramaglia con una grande immagine dello stilista Campeggia il tricolore invece sulla divisa nera della Virtus che si appresta ad iniziare la nuova stagione

Il primo canestro della stagione è un tapin di Bolmaro ed è proprio l’argentino che stimola la partenza sul 9-7, ma l’atletismo di Niang è preponderante e la Virtus allunga 14-18 al 6’.

La partita continua in equilibrio, Bologna si accende con Edwards, l’Olimpia trova finalmente i primi punti di Shields (5 di fila), così al 14’ il punteggio dice 30-31. Poi è proprio il bomber dell’Eurolega a prendere per mano le V nere sul 34-39. Shields riavvicina Milano, ma la Olidata è ancora avanti al 20’ (42-45). A inizio ripresa sono proprio i bolognesi a scappare con Diouf e Pajola che azzannano la preda (45-54 al 23’) L’EA7 stringe la maglie in difesa, la gara va ad elastico e torna a contatto sul 53-56 con Shields faro dell’attacco.

A inizio 4° periodo, come per magia, con un Booker e Ricci Milano completa il break per impattare 64-64 al 31’. Con i liberi di Ellis l’Olimpia torna avanti 68-66 al 35’ dopo tempo immemore, ma è una sgasata di Edwards da 5 punti che ridesta l’Olidata ridandole il pallino del gioco (68-73). La risposta di Milano sono due triple di Shields mettendo la freccia 74-73 al 37’, ma Edwards segna in tutti modi, così la Virtus è avanti 76-78 al 39’. Poi è Ellis a firmare la parità con una tripla a -3” che manda tutto all’overtime (83-83). Poi è tutta un’altra storia nel supplementare, LeDay è una macchina dalla lunetta con 4 liberi di fila, poi Booker schiaccia volando e Milano vola in finale (89-83) con l’obiettivo di difendere il titolo dello scorso anno.