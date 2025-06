OLIMPIA milano. Lo staff perde Tomic. Brown nel mirino per un play esperto

Si smuove ancora qualcosa nello staff tecnico dell’Olimpia Milano: un po’ a sorpresa dopo le conferme di qualche giorno fa, non ci sarà più Milan Tomic, l’assistente serbo arrivato nel 2023, che tornerà in patria alla Stella Rossa Belgrado. Dunque un’altra casella dello staff da rimpiazzare, si è fatto il nome anche dell’ex capitano Andrea Cinciarini, che potrebbe ritirarsi dal parquet. Arriveranno invece freschi di successi in campo nazionale Marko Guduric e Devin Booker, entrambi campioni e protagonisti fino all’ultimo rispettivamente in Turchia con il Fenerbahce e in Germania con il Bayern Monaco. Con la conclusione dei campionati i giocatori dovrebbero essere annunciati ufficialmente.

In cabina di regia la firma di TJ Shorts al Panathinakos ha smosso il mercato e proprio dai greci si è liberato Lorenzo Brown (nella foto), esperto play del 1990 che potrebbe interessare all’Olimpia (anche se il boccone è ghiotto per il Barcellona visto il suo passaporto spagnolo) se la situazione di Darius Thompson non dovesse sbloccarsi. In uscita ufficialmente invece Giordano Bortolani che ha concluso il suo contratto quinquennale in biancorosso, il suo destino sarà quello di spostarsi verso la neopromossa Cantù. Con l’elezione del nuovo consiglio del CONI ci sarà un po’ di Olimpia perché il capitano biancorosso Pippo Ricci è stato eletto nella giunta nazionale in quota atleti.

Sandro Pugliese