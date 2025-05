Olimpia Milano: sbandata contro Trapani

Trapani – Adesso è chiaro a tutti. Trapani è forte per davvero. L’Armani cade sul campo dei siciliani in una battaglia di 40 minuti persa per 89-81 che sancisce praticamente il suo quinto posto in stagione regolare. Ora i biancorossi, per puntare al titolo, dovranno sempre rovesciare il fattore campo. L’Armani non è riuscita a fermare l’onda della Shark che dopo le prime battute ha sostanzialmente sempre tenuto in mano il pallino del gioco legittimando ancora di più le sue ambizioni tricolori. L’unica lieta notizia per Milano è il rientro dopo 5 mesi di Nebo con 5 punti in 14 minuti, mentre non bastano i 14 punti e 10 rimbalzi di Mirotic.

Nel primo quarto lo spettacolo è subito il marchio di fabbrica della partita. Poi dopo Ricci l’EA7 aveva ritrovato il vantaggio sul 30-32 al 12’, Milano si blocca per 5 lunghissimi minuti incassando un break di 13-0 dei siciliani per la prima fuga del match sul 43-32 a 17’ grazie a Galloway. Nella ripresa l’unica volta in cui Milano torna seriamente a contatto e l’inizio arrivando ad un passo sul 47-45, ma gli assalti biancorossi sono sempre respinti in particolar modo da Galloway, mentre la tripla da metà campo di Notae manda i titoli di coda del match al 38’ sull’86-73. Domenica prossima ultimo turno di stagione regolare al Forum contro la già retrocessa Scafati, poi i playoff inizieranno dal 17 maggio.

TRAPANI SHARK-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 89-81 27-26; 47-38; 69-60

TRAPANI: Gallaoway 20, Robinson 18, Horton 14, Alibegovic 8, Notae 7, Petrucelli 7, Yeboah 7, Eboua 6, Brown 2, Rossato, Mollura, Gentile. All. Repesa

MILANO: Brooks 19, Mirotic 14, LeDay 13, Shields 10, Mannion 7, Bolmaro 6, Tonut 5, Nebo 5, Ricci 2, Bortolani ne, Caruso ne, Flaccadori ne. All. Messina Sandro Pugliese