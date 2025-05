Olimpia Milano: compito svolto contro Givova Scafati, ora tocca ai playoff contro Trento

Milano, 11 maggio 2025 – Vittoria attesa, risultato ampio per l’Olimpia Milano che vince contro la già retrocessa Scafati per 100-72. La novità è che ritrova il campo anche il francese Causeur (8 punti in 19’) dopo quasi due mesi di assenza, e lascia fuori per turnover il bomber Brooks. Se anche questa sarà la scelta in vista dei playoff lo si scoprirà a fine settimana: “Non abbiamo ancora deciso i 12 per i playoff, ci alleneremo e poi valuteremo” chiosa Messina.

Stefano Tonut, classe 1993

Le corazzate

Sotto le plance Nebo risponde presente con una prova quasi da “doppia doppia” che fa ben sperare per il futuro (12 punti e 9 rimbalzi). Nei quarti di finale l’Armani troverà Trento e dovrà subito ribaltare il fattore campo, mentre la novità è che il 5° posto di Milano e il 1° della Virtus Bologna (vincente al supplementare con Trapani per il primato) crea un tabellone dove le due corazzate del campionato potranno scontrarsi già in semifinale cambiando così certamente la composizione della finale dopo 4 anni consecutivi di Olimpia-Virtus.

Giampaolo Ricci, romano classe 1991

La sfida con Trento

Dopo un primo quarto incerto (Mannion si fa male ed esce dopo 2’), i biancorossi spingono sull’acceleratore nella parte finale del 1° tempo dove con Causeur e con Diop toccano il +11 (48-37). Nella ripresa Milano chiude subito i conti con l’energia di Nebo e un positivo Flaccadori (11 punti) per il 60-45. È il segnale che chiude anzitempo la gara in favore dell’Olimpia. Ora una settimana quasi piena di lavoro in palestra per trovare la chiave per andare a vincere a Trento nella prima sfida di playoff che sarà in programma sabato 17 maggio in trasferta.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GIVOVA SCAFATI 100-72 23-22; 50-39; 77-52 MILANO: Mannion, Bortolani 10, Causeur 8, Tonut 4, Bolmaro 10, LeDay 8, Ricci 10, Flaccadori 11, Diop 8, Shields 9, Nebo 12, Mirotic 10. All. Messina SCAFATI: Sakota ne, Sangiovanni, Zanelli 8, Anim 10, Ulaneo ne, Sorokas 7, Greco, Miaschi 19, Pinkins 9, Pezzella ne, Cinciarini 10, Akin 9. All. Ramondino Sandro Pugliese