Olimpia Milano sfida Aquila Trento per la semifinale: obiettivo chiudere i conti

Occasione per chiudere i conti e volare in semifinale. Tutt’altro che semplice per l’Olimpia che oggi alle 18 ospita di nuovo al Forum l’Aquila Trento. Con la precisione al tiro da 3 l’Olimpia ha cambiato il volto di Gara 3, le 20 triple realizzate non sono il record dei playoff (resistono le 22 di Treviso nel 2001), ma sono la miglior prestazione stagionale della squadra. Non dovrà essere l’unico spartito, però, della squadra milanese che ad alzare il ritmo di gioco facendo un palleggio in meno e un passaggio in più ha trovato giovamento. Trento nel frattempo fa i conti con un roster sempre più corto, dopo le uscite di scena di Pecchia e di Zukauskas, ora si ferma anche Badalau. Per Milano, invece, rimane sempre fuori Josh Nebo.

Dopo gara 3 è venuta fuori anche una polemica ’milanese’, con Messina che ha voluto puntualizzare su alcuni fischi: "Ho visto disparità inspiegabile nella valutazione dei contatti con il rischio che qualcuno si facesse male. So benissimo che a livello di istruttore arbitrale vengono fatte circolare clip dei nostri giocatori perché sostengono che in qualche occasione farebbero flopping. Agli arbitri vanno date indicazioni precise e poi devono essere lasciati tranquilli di giudicare quello che vedono".