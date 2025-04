Olimpia Milano sfida Bertram Tortona: obiettivo playoff al PalaFerraris

Viaggio verso il Monferrato per l’Olimpia Milano che oggi alle 17.30 sarà ospite della Bertram Tortona al PalaFerraris. Sfida delicata per l’Armani per provare a sganciarsi da uno scomodissimo quinto posto che prevederebbe tutti i playoff con il fattore campo avverso, ma contro un Derthona praticamente all’ultima chance di tenere in vita la possibilità di accesso ai playoff dopo una serie di quattro sconfitte consecutive che l’ha condotta al nono posto. Per la squadra di coach Ettore Messina, però, non si possono fare conti nelle ultime tre partite (a Tortona, a Trapani e in casa con Scafati): deve provare a vincerle tutte e poi alzare la testa per vedere a che punto è arrivata. Ovvio che i favori del pronostico siano per i biancorossi, con una settimana di lavoro in palestra, senza più le stanchezze dell’Eurolega, ma con la consapevolezza che adesso è davvero lo scudetto l’unico obiettivo rimasto da centrare. Oggi, rispetto all’ultimo match con Cremona, i milanesi ritrovano in campo l’energia difensiva di Leandro Bolmaro (nella foto), ma anche tutto il talento di Nikola Mirotic e Shavon Shields, mentre saranno ancora assenti i lungodegenti Nebo e Causeur (Dimitrijevic ormai è chiaramente fuori squadra). Eppure la speranza di riuscire a veder tornare in campo il pivot americano per testarlo prima dei playoff c’è ancora e la giornata giusta potrebbe essere la prossima nella durissima trasferta di Trapani.

È anche per questo che nelle ultime partite è salito molto il minutaggio di Diop (oggi 150esima presenza in Serie A) e Caruso a discapito di Gillespie perché con la questione dei 6 italiani obbligatori da portare in campo sarà fondamentale aver sempre pronti anche i giocatori che escono dalla panchina e questi saranno quelli di formazione nostrana. Per la squadra di coach De Raffaele la voglia di provare a sorprendere proprio come fu nella partita di andata (l’unica vittoria della storia di Tortona su Milano, per 94-98), ma paradossalmente proprio questo risultato farà subito salire il livello di allarme in casa milanese. Anche perché l’EA7 è alla caccia di punti per scalare la classifica, dietro si deve guardare da Reggio Emilia al 6° posto, ma solo a due punti di distanza con lo scontro diretto a favore dei reggiani.