Olimpia Milano: solida lezione a Trento

EA7 MILANO-DOLOMITI TRENTO 107-79

24-19; 56-47; 83-58

MILANO: Mannion 4, Causeur 5, Tonut ne, Bolmaro 2, Brooks 20, LeDay 15, Ricci 10, Flaccadori 8, Diop 6, Caruso Shields 22, Mirotic 15. All. Messina

TRENTO; Quinn 13, Cale 10, Ford 10, Pecchia ne, Niang 13, Forray 1, Sylla, Mawugbe 4, Lamb 24, Bayehe 4, Badalau, Hassan. All. Galbiati

Milano, 22 maggio 2025 - L’Armani Ll’Olimpia finalmente sblocca tutto il suo potenziale, azzanna la partita con Trento e vincendo 107-79 mette a segno il punto del 2-1, guadagnandosi ormai il primo match-point nella gara 4 che si giocherà ancora sabato a Milano. Con l’Aquila, questa volta vince di “goleada”, ci mette solo 26’ a toccare i 70 punti che di media ha realizzato nelle prime due gare, poi dilaga, 20 triple fanno la differenza (6 in più del totale dei primi due match), Milano finalmente pesca uno Shields deciso ad attaccare il ferro (22 punti), trova un Mirotic esiziale (3/5 da 2 e 3/5 da 3) e un Brooks bomber chirurgico (6/9 da 3), il tutto sapientemente cucito da un Ricci versione guerriero. Milano inizia con Shields, poi coinvolge LeDay e si porta 16-11 al 7’, ma Ford tiene Trento attaccata al treno (21-19 al 9’) tanto che a inizio 2° quarto con due triple di Ellis e Lamb scavalca 24-25. E’ capitan Ricci a tirare fuori la squadra dalle sabbie mobili con 10 punti filati per il 35-29 al 13’, poi è il turno di Mirotic che segna 3 bombe di fila anche se Trento non muore mai (46-42). Alla ripresa del gioco l’Olimpia scappa via con 5 punti di Shields, mentre Mirotic fissa il +16 (63-47). Da tre punti è un festival per Milano, quando è il turno di Brooks è il momento per chiudere. L’americano ne piazza due di fila per il 75-53 quando mancano ancora 12’. Da quel momento l’Armani non si guarda più indietro e inizia a pensare a Gara 4 (sabato alle 18 al Forum)..