Olimpia Milano trionfa a Barcellona: sesta vittoria consecutiva in Eurolega

Adesso l’Olimpia è anche matura. La prestazione biancorossa che porta a violare il Palau Blaugrana di Barcellona è ai limiti della perfezione. L’Armani vince per 81-94, conquista la sua sesta vittoria di fila e dimostra ancor più a se stessa e a tutti gli avversari di voler fare sul serio (attualmente è al sesto posto insieme allo Zalgiris).

Ancora una volta è incontenibile la coppia di lunghi Mirotic-LeDay che è semplicemente immarcabile. L’ex di turno aggredisce subito il match e chiude con 19 punti e 7 rimbalzi, l’americano gioca probabilmente la miglior partita della sua carriera con il record di punti a quota 33 (6/10 da 2, 4/4 da 3, 9/9 ai liberi).

Eppure la partenza è stata targata blaugrana con i padroni di casa che hanno doppiato subito l’EA7 12-6 mandando a segno tutto il quintetto. Milano invece nella partita fa proprio fatica ad entrarci tra palle perse e violazioni di 24 secondi. Così solo grazie ai liberi prova a rimanere a contatto sul 24-16 al 10’.

Quando i biancorossi iniziano a segnare dal campo con Diop e Mirotic tornano subito a contatto (29-25), il Barcellona regge l’urto, ma l’Armani è entrata in gara e con 5 punti consecutivi di LeDay arriva ad un passo sul 38-37 al 18’, pareggiando anche con un libero di Mirotic a quota 38. A fine primo tempo i catalani sono ancora avanti 43-40, Milano galleggia sempre, fino a quando il Barcellona prova a scappare via 55-46 con la tripla di Nunez nel momento di maggior nervosismo dei biancorossi.

Proprio in quel momento l’Armani, però, dimostra che in Eurolega è diventata un’altra squadra rispetto a inizio stagione. Piazza un break con tre bombe di Causeur e Leday, poi Bolmaro realizza dalla lunetta anche il sorpasso (60-61). Il parziale è clamoroso perchè l’Olimpia scappa pure via quando il suo break diventa 5-24 quando Diop sigla addirittura il +10 (60-70).

Il finale di quarto è davvero incredibile, il Barça si fa fischiare due tecnici a -0’4 dalla fine protestando su un fallo fischiato su un tiro da 3 di Bolmaro. L’Armani è quasi perfetta e chiude il periodo avanti 60-76 con un incredibile 17-36 nel 3° periodo. I catalani ci provano con la zona, ma LeDay è chirurgico con altri 5 punti per il 67-81, Milano gestisce al meglio il vantaggio, anzi incrementa con una perla di Mannion per il 72-90 che manda i titoli di coda anticipati.

FC BARCELONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 81-94 (24-16; 43-40; 60-76)