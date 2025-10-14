Olimpia Milano ko a Monaco: terza sconfitta europea, attacco in crisi

Monaco (Germania) - Prova da incubo per l’Olimpia Milano che inciampa per la terza volta consecutiva in Europa ed arranca con un solo successo in 4 gare. Questa volta succede a Monaco di Baviera dove l’Armani è stata battuta dal Bayern con il punteggio anacronistico di 64-53.

Due squadre che non hanno segnato mai ed evidentemente Milano ancora meno con un pessimo 19/59 dal campo e la miseria di 18 punti nella ripresa che segnalano un problema enorme in attacco. Booker è uomo-ovunque con 11 punti e 12 rimbalzi, da buon ex di turno, ma non basta. Intanto radio-mercato vocifera già di un innesto per gestire gli infortuni che hanno comunque limitato non poco il roster a disposizione di Messina: l’americano Nate Sestina, “4” tiratore ex Valencia e Fenerbahce, potrebbe a brevissimo diventare biancorosso.

Inizio a rilento per le due squadre che rimangono a contatto, al 5’ l’Olimpia è avanti 4-5. Poi l’equilibrio continua costante perché all’11 il punteggio è ancora in parità sul 16-16 con Shields da 4 a sparigliare le carte ed è lo stesso americano di Milano che sigla il massimo vantaggio (28-33), proprio ad un passo dall’intervallo.

Il Bayern cambia passo dopo aver toccato il -7 a inizio ripresa, sorpassa con Baldwin (38-37) e poi scappa via, perché anche un +6 (46-40 al 30’) in una gara così a basso punteggio è un macigno. L’EA7 rimane quello, Booker trascina l’EA7 (49-45), ma la differenza non si sposta e alla fine è ancora Baldwin è il match-winner. Ora neanche il tempo di respirare, giovedì alle 19 Milano sarà di nuovo in campo, ancora in trasferta, questa volta a Kaunas.

BAYERN MONACO-ARMANI MILANO 64-53

16-14; 28-33; 46-40

MONACO: Oscar ne, Raytan 1, Giffey 8, Kratzer, Jesolo 2, Lucci 15, Obst 14, Hollatz 2, Mike 7, McCormack, Baldwin 11. All. Herbert

MILANO: Mannion 4, Brown 8, Ellis 4, Booker 11, Tonut ne, Bolmaro 4, Brooks 7, Ricci 2, Guduric 3, Diop, Shields 10, Dunston. All. Messina