Olimpia, spauracchio Fenerbahçe. Milano alla prova dei vecchi amici. Al Forum il ritorno di capitan Melli

Fari puntati sull’Eurolega per l’Olimpia che questa sera alle 20.30 ospita al Forum il Fenerbahçe Istanbul. I biancorossi continuano a rincorrere la seconda fase e una vittoria in casa, bissando quella ottenuta settimana scorsa contro il Monaco, sarebbe carburante fondamentale per ritrovare i playoff dopo due anni di assenza. Sfida di altissimo livello contro la squadra dell’ex capitano milanese Nicolò Melli. I turchi si trovano al 2° posto in classifica eppure a Istanbul quella dell’Armani, nella gara di andata, fu una delle sue vittorie più convincenti (85-91). Una delle prime occasioni in cui fu evidente quanto potesse essere alto il potenziale dell’accoppiata Mirotic-LeDay (fecero 48 punti in due). Da questo dovrà ripartire coach Messina con Shavon Shields ancora in dubbio dopo l’assenza del weekend a Bologna in campionato (mentre per Bolmaro c’è possibilità di recupero). "Affrontiamo una squadra di altissimo livello ed enorme profondità – dice Messina –, la fisicità che esprime in difesa dovremo attaccarla muovendo molto la palla ed eseguendo spaziature corrette, oltre che farci trovare pronti quando sarà necessario effettuare aggiustamenti tattici. Difensivamente, conosciamo il loro potenziale, siamo consapevoli che sarà necessaria una prestazione di grande sacrificio e attenzione".

L’altro ex di turno sarà Devon Hall, assente all’andata, ma ora completamente ristabilito. Nell’Olimpia quel ruolo l’ha preso un po’ Stefano Tonut, che si avvicina così all’incontro: "L’obiettivo è ripetere la partita della scorsa settimana contro Monaco anche contro un avversario fortissimo e stimolante come il Fenerbahçe con i suoi campioni. Ormai, vista la classifica, ogni gara è una finale e come tale va interpretata, soprattutto giocando in casa davanti al pubblico che sarà il nostro sesto uomo". Oggi l’Olimpia indosserà anche una divisa speciale dedicata ai festeggiamenti per i 25 anni dalla fondazione dell’Eurolega. È una divisa che riprende le grafiche di quella degli anni ‘80 quando l’Olimpia dominava l’Europa.