Olimpia stop in Eurolega. Milano accarezza la rimonta. Ma il Partizan non deraglia. Niente doppietta a Belgrado

Il bis a Belgrado non è arrivato, i biancorossi escono sconfitti dal campo del Partizan per 80-78 patendo oltremodo un primo tempo da incubo. Dopo il -20, Milano, se non altro dimostra di avere la scorza per provare a recuperare nella bolgia di Belgrado, pur non riuscendo a completare l’opera di un soffio. Non bastano i 21 punti in 24’ di Shields, che spaventa nel finale rimanendo fuori per un problema muscolare, mentre Guduric ha già la squadra in mano con 8 assist e personalità da vendere (12 punti), trascinando la squadra di forza dal -20 al -2. Rispetto alla prima uscita alla Beogradska Arena l’Olimpia inizia a rilento in attacco (20-13 all’8’), però riesce a rimanere a contatto con un ottimo lavoro in retroguardia che permette di tornare a -1 sul 30-29 con Shields sugli scudi. Ma il Partizan riprende quota e si porta avanti per la prima volta in doppia cifra (45-33). Non solo, gli argini si rompono quando dopo soli 90 secondi della ripresa i serbi scappano via 53-33. Con Guduric e Brooks indemoniati i biancorossi hanno la forza di riaccendere il fuoco al 30’ sul 69-62. Stesso scarto, ancora grazie a Guduric, sul 78-71 del 35’, Milano si incaglia sprecando 4 attacchi sul -5 (78-73) e il Partizan trova lo spazio giusto per il suo primo hurrà, anche se nel finale Guduric ha addirittura la tripla della vittoria che si spegne sul ferro.

PARTIZAN BELGRADO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-78 (21-19; 45-33; 69-62)