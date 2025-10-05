Olimpia subito ko: la Bertram Tortona di Mario Fioretti passa 74-71

Milano - Una partita da non ricordare per l’Olimpia Milano che nel suo esordio in campionato inciampa subito perdendo in casa contro la Bertram Tortona per 71-74.

L’esordio dei sogni come capo allenatore per Mario Fioretti, celebrato da tutto il Forum ad inizio gara, dopo 22 anni di assistentato all’Olimpia, ora capace di espugnare il parquet biancorosso alla prima occasione. All’Olimpia, che ovviamente ha onorato la scomparsa del patron Giorgio Armani a inizio gara, non bastano i 16 punti di Zach LeDay e gli 11 di Guduric che hanno propiziato la rimonta nell’ultimo periodo, patendo a caro prezzo un inopinato 2-26 incassato a cavallo tra primo e secondo tempo.

La partenza dei biancorossi è subito frizzante, con Booker protagonista fin dalla palla a due, mentre poco prima di inizio gara arriva la notizia che Josh Nebo rimarrà fuori almeno 3 settimane per una lesione del bicipite femorale della coscia destra (out per infortunio anche Brown, Shields, Totè e a riposo precauzionale Cancar). I biancorossi scattano 12-3 prendendo per mano la partita, ma non riescono mai ad andare oltre quel +9 ritrovato un altro altro paio di occasioni (25-16 e 44-35). Verso fine primo tempo si spegne totalmente la luce per la Armani e con le triple di Baldasso e un canestro di Manjon sulla sirena Tortona chiude avanti al 20’ sul 44-45 con un break di 0-10 tempo firmando il suo primo vantaggio del match.

Il terzo periodo, però, è davvero disastroso per l’Olimpia con il parziale che si allunga incredibilmente sul 2-26 con il solo Ellis capace di segnare nei primi 7 minuti (46-61) con Manjon e un altro ex come Pecchia grandi protagonisti. A fine terzo periodo i biancorossi provano a ridestarsi con un break di 6-0, poi ne arriva un altro di 5-0 nel primo minuto del quarto periodo con una tripla di Guduric che riaccendo lo spirito (57-61).

Milano ora ha cambiato volto, il serbo comanda, LeDay punisce e riporta avanti l’EA7 65-63 al 33’. Tortona, però, non molla la presa e al 36’ è ancora pari a quota 69, mentre Milano si blocca di nuovo. Per due minuti non segna nessuno, poi è Olejniczak a sbloccare con un libero (69-70) e sono Manjon (71-72) e Pecchia (71-74) a rendere realtà il sogno tortonese.

Giovedì 9 ottobre esordio casalingo per i biancorossi che giocheranno per la prima volta al Forum in Eurolega contro il Monaco dell’ex Nikola Mirotic.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BERTRAM TORTONA 71-74 (25-21, 44-45; 52-61) MILANO: Mannion 7, Ellis 4, Ceccato ne, Booker 6, Tonut, Bolmaro 5, Brooks 9, LeDay 16, Ricci 8, Flaccadori, Guduric 11, Diop 5. All. Messina TORTONA: Vital 13, Hubb 5, Gorham 11, Manjon 16, Pecchia 9, Chapman, Di Meo ne, Tandia ne, Baldasso 8, Olejniczak 10, Biligha 2, Riismaa. All. Fioretti Note: tiri da 2: MI 21/37, TRT 22/39; tiri da 3: MI 7/29, TRT 6/24; tiri liberi: MI 8/8, TRT 12/15; rimbalzi: MI 38 (Brooks 5), TRT 35 (Olejniczak 9), Assist: MI 13 (Mannion 4) TRT12 (Manjon 3)