Olimpia, test di francese. Milano deve rilanciarsi. Al “Forum“ ospita Parigi

Subito in campo per dimenticare, ma anche con l’obiettivo che non finisca sempre nello stesso modo. Questa sera alle 20.30 l’Olimpia torna sul parquet in Eurolega ospitando il nuovo Paris Basketball del coach italiano Francesco Tabellini che, andando all’estero, prima in Repubblica Ceca e poi proprio in Francia ha trovato le sue fortune. Milano deve riassaporare il successo dopo l’ennesimo ko in volata, a Barcellona. La squadra ha dimostrato per l’ennesima volta di stare in partita anche ad alto livello, anche con un roster menomato, ma senza riuscire a fare l’ultimo sforzo. Così il record tra vittorie e sconfitte dice 2-5 con l’Armani che si trova nel gruppone delle penultime, anche se la quota play-in dista solo una vittoria e ci sono ancora 31 partite da giocare.

Questa sera l’Olimpia sarà ancora in emergenza: nulla da fare per il recupero dei lunghi Zach LeDay e Josh Nebo che probabilmente saranno a disposizione nella prossima gara europea sul campo dell’Efes Istanbul del 7 novembre. Ci vorrà più tempo invece per Lorenzo Brown, i cui problemi muscolari, hanno tolto alla squadra quel “cervello“ che era designato nella gestione dei finali roventi. "Parigi è una squadra di grande atletismo e velocità - avverte coach Ettore Messina - è quella che gioca al ritmo più alto di tutta Eurolega, imponendo un numero altissimo di possessi". Ormai non è più una sorpresa, dopo aver già giocato i playoff nella scorsa stagione, adesso, nonostante la perdita pesante di TJ Shorts, ha comunque vinto 4 partite su 7 dimostrando che credere forte nel sistema di gioco è la via giusta per riuscire ad ottenere risultati ad di là degli interpreti.

L’analisi tecnica che Messina fa degli avversari e del tipo che partita sarà è questa: "Curare la transizione difensiva e soprattutto la grande energia che hanno a rimbalzo d’attacco, con tutti e cinque i giocatori in campo, sarà fondamentale per vincere questa partita, insieme a continuare a muovere la palla in attacco bilanciando le conclusioni da sotto e quelle da fuori". Il giocatore più pericoloso è Nadir Hi-fi, guardia francese del 2002 che sta facendo impazzire in positivo ormai da due stagioni ed ora ha fatto un ulteriore passo in avanti visto che sta viaggiando a 22.0 punti e 4.3 assist a partita, mentre in cabina di regia c’è una vecchia conoscenza del basket italiano, quel Justin Robinson che l’anno scorso ha fatto volare Trapani nella nostra Serie A. C’è anche un ex di turno, Amath M’Baye.