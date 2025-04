Olimpia Milano, ripresa vincente con Tortona

Casale Monferrato (Alessandria) – Prova di forza dell’Olimpia Milano che annichilisce la Bertram Tortona a domicilio al PalaFerraris di Casale Monferrato per 68-85. La notizia migliore è che recuperano ben tre giocatori: Mirotic, Shields e Bolmaro. Il montenegrino è sempre fantastico, realizza 18 punti in 18 minuti con 4/5 da 3 e 22 di valutazione, ma anche Shields si fa notare seppur con minutaggio controllato (solo 13’) con 11 punti (3/4 da 2 e 1/1 da 3). Zach LeDay invece in versione uomo squadra con 12 punti e 4 assist, ma la nota positiva è anche la difesa che finalmente torna a fare la voce grossa subendo solo 68 punti lasciando neanche il 40% al tiro ai bianconeri di casa.

Coach Messina ha lanciato subito Ousmane Diop in quintetto (Gillespie rimane in panchina senza neanche un minuto, un ulteriore indizio per l’imminente rientro di Nebo), e il senegalese risponde subito presente proteggendo il ferro e schiacciando il 6-9 in campo aperto. Con le iniziative di LeDay l’EA7 prova ad allungare (9-18 al 6’), ma con il talento di Vital i piemontesi rimangono attaccati al treno milanese (16-18).

La partita prosegue con le squadre a stretto contatto (31-32), sono solo i punti di Mirotic che provano a ridare spazio a Milano (31-37), ma all’intervallo Tortona è ancora vicina (36-41). È nel terzo periodo che l’Armani non si guarda più indietro con un maxi parziale di 11-23 che la porta a scappare definitivamente via. È LeDay il protagonista del +11 (45-56) che dà il primo vantaggio in doppia cifra a Milano, poi i rientranti Mirotic e Shields scavano il solco sul 45-61 al 29’.

Nell’ultimo quarto i biancorossi toccano anche il +20 (47-67) grazie a capitan Ricci, poi diventa una lunga gestione del finale con l’Armani che mantiene il controllo fino al 68-85 finale.

BERTRAM TORTONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 68-85

16-22; 36-41; 47-64

TORTONA: Zerini 3, Vital 16, Kuhse 3, Gorham 10, Candì 10, Farias, Denegri 8, Baldasso 8, Kamagate, Biligha 10, Severino, Weems. All. De Raffaele

MILANO: Mannion 12, Bortolani, Tonut 5 Bolmaro 6, Brooks 7, LeDay 12, Ricci 5, Flaccadori 2, Diop 7, Shields 11, Mirotic 18, Gillespie ne. All. Messina Sandro Pugliese