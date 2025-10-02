Olimpia Milano: rimonta strozzata a Belgrado

Belgrado - Non riesce la seconda impresa nel giro di 48 ore, ma l’Olimpia ci va davvero vicino. I biancorossi escono sconfitti dal campo del Partizan per 80-78 patendo oltremodo un primo tempo da incubo. Dopo il -20, Milano, se non altro dimostra di avere la scorza per provare a recuperare nella bolgia, pur non riuscendo a completare l’opera di un soffio. Non bastano i 21 punti in 24’ di Shields, che spaventa nel finale rimanendo fuori per un problema muscolare, mentre Guduric ha già la squadra in mano con 8 assist e personalità da vendere (12 punti) e trascinando la squadra di forza dal -20 al -2. Nebo sotto le plance è ancora un fattore, chiude con 3/3 dal campo e con il 5/5 di martedì scorso deve ancora sbagliare il primo tiro dopo 2 giornate.

Rispetto alla prima uscita alla Beogradska Arena l’Olimpia inizia a rilento in attacco (20-13 all’8’), però riesce a rimanere a contatto con un ottimo lavoro in retroguardia che permette di tornare a -1 sul 30-29 con Shields sugli scudi. Non basta, perché all’intervallo il Partizan riprende quota e si porta avanti per la prima volta in doppia cifra (45-33). Non solo, gli argini si rompono quando dopo soli 90” della ripresa i serbi scappano via 53-33. Con Guduric e Brooks indemoniati i biancorossi hanno la forza di provare a riaccendere il fuoco al 30’ sul 69-62. Stesso scarto, ancora grazie a Guduric, sul 78-71 del 35’, Milano si incaglia sprecando 4 attacchi sul -5 (78-73) e il Partizan trova lo spazio giusto per il suo primo hurrà, anche se nel finale Guduric ha addirittura la tripla della vittoria che si spegne sul ferro. Ora rientro in Italia per i milanese che domenica 5 esordiscono in campionato contro la Tortona dell’ex coach Mario Fioretti al Forum di Assago.

PARTIZAN BELGRADO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-78 21-19; 45-33; 69-62

BELGRADO: Jones 15, Milton 9, Washington 6, Osetkowski 3, Bosnjakovic ne, Marinkovic 5, Pokusevski, Brown 20, Bonga 10, Lakic, Parker 10, Jones 2. All. Obradovic

MILANO: Cancar, Mannion 2, Ellis 2, Booker 4, Bolmaro 8, Brooks 12, LeDay 7, Ricci, Guduric 12, Shields 21, Nebo 10, Dunston ne. All. Messina