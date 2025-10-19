Serie A, Milano fatica ma passa 76-72 a Sassari

Milano, 19 ottobre 2025 – Viene ripagata con i due punti in più in classifica la fatica dell’Olimpia Milano che suda 40 minuti, ma alla fine espugna Sassari per 72-76.

Ora, dopo la quarta trasferta nel giro di otto giorni programmata da un calendario infernale, sembrerà incredibile ai milanesi poter passare qualche giorno consecutivo nella palestra del Forum per allenarsi in vista della sfida con Valencia.

A Sassari l’Armani patisce tutta la stanchezza di una settimana “on the road” e la voglia di provare a vincere della squadra di coach Bulleri che invece rimane ancora a secco di vittorie. Dall’altra parte, il team allenato da Messina mette in campo i valori dei suoi campioni nel finale con Guduric che spariglia la partita (5 dei suoi 7 punti sono arrivati nei minuti finali) e Booker che è dominante con 19 punti (7/8 ai liberi). E poi c’è capitan Ricci che risponde ancora una volta presente, proprio come nella rimonta di Kaunas, chiudendo questa volta con 12 punti (anche se 1/7 da 3) e 8 rimbalzi.

L’allenatore milanese, per una volta, ci tiene ad evidenziare la prestazione di due singoli: “Booker è stato monumentale, come presenza; Flaccadori anche questa volta ha dimostrato che non importa quanto e quando gioca, non importa se è fermo da tre gare, quando lo chiamo risponde sempre. Oggi ha segnato due tiri liberi cruciali, ha rubato la palla decisiva, ha fatto +10 di plus/minus”. Il contributo del play è stato davvero prezioso nel finale di partita nel momento in cui l’Olimpia stava rimontando.

Il match non era partito bene per l’Olimpia, con Sassari partita a spron battuto 22-13 al 9’. Milano ha provato a ricucire (25-22), ma la prima reazione del team di casa è positiva perchè la Dinamo torna avanti 36-28 al 17’, bissando ancora il +8 proprio all’intervallo sul 42-34. Per ridestarsi l’Armani ha bisogno della pausa dell’intervallo, ma quando rientra ha più attenzione e precisione tanto che con Booker sorpassa per la prima volta sul 44-45.

Il vantaggio, però, non è il preludio alla fuga, perchè Sassari resiste e lo fa bene affidandosi a Buie e Mashall (49-45). L’ultimo vantaggio cospicuo dei padroni di casa è quello del 63-56 con una tripla di Johnson al 32’, poi diventa un lungo corpo a corpo sino alla fine. La prima nuova parità è quella firmata da 2 tiri liberi di Booker a quota 65, il sorpasso invece lo realizza proprio il citato Flaccadori con altri 2 liberi per il 68-69 al 37’. Il ruggito da 3 punti di Guduric porta prima avanti l’Olimpia sul 70-72, poi lo fa di nuovo quando è lesto a rubare un rimbalzo per convertire il 72-76 che chiude la partita.

Così l’Olimpia può sorridere e rimette a posto la sua classifica con la seconda vittoria in 3 partite.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-EA7 MILANO 72-76 (22-18, 42-34; 55-53) SASSARI: Marshall 9, Buie 16, Zanelli 7, Seck ne, Beliauskas 12, Johnson 6, Ceron ne, Casu ne, Vincini 5, Mezzanotte ne, Thomas 13, McGlynn 4. All. Bulleri MILANO: Mannion 2, Ellis 9, Booker 19, Tonut, Bolmaro 4, Brooks 14, Ricci 12, Flaccadori 2, Guduric 7, Diop 5, Totè ne, Dunston 2. All. Messina