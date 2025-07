SERIE A. Olimpia all’inglese:. Ellis ci mette la firma. Avanza la trattativa per convincere Totè

Si riempie un’altra tessera del puzzle in casa Olimpia Milano. Ufficiale l’ingaggio di Quinn Ellis (nella foto), playmaker inglese classe 2003 che quest’anno ha fatto benissimo con la maglia di Trento, risultando decisivo nella finale di Coppa Italia proprio contro l’Olimpia. Ellis giocherà da italiano, avendo passato nei settori giovanili di Capo d’Orlando (arrivo da 15enne) e Casale Monferrato gli anni sufficienti a conseguire la formazione. Per lui sarà l’esordio in Eurolega, un passo in avanti rispetto all’EuroCup dove comunque è stato uno dei migliori di Trento. "Sono super entusiasta di entrare a far parte di un club così importante, storico e con una cultura basata sulle vittorie – le parole di Ellis –, per me si tratta di una grande opportunità per crescere e competere al massimo livello possibile". La sua avventura milanese inizierà un po’ in ritardo perché vestirà la maglia della sua Gran Bretagna a fine agosto agli Europei.

Sul fronte mercato ormai tutto sembra abbastanza definito anche con Lorenzo Brown, Devin Booker e Vlatko Cancar per un trio che potrebbe davvero far fare il salto di qualità all’Olimpia con l’obiettivo di un chiaro riscatto in campo europeo. Sul fronte “italiani“, invece, negli ultimi giorni è nata una voce relativa a Leonardo Totè, ma anche Trapani sembra molto interessata. Restando in Lombardia, la Vanoli Cremona ha ufficializzato ieri la permanenza di Payton Willis per un’altra stagione.

Sandro Pugliese