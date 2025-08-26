Si scalda l’Olimpia Milano, Gallinari: “Zero contatti”. Attesa per Leonardo Totè

Sorrisi e tanta voglia di riscatto hanno caratterizzato il primo allenamento di squadra dell’Olimpia Milano alla ripresa delle operazione nella palestra secondaria del Forum. Una lunga seduta mattutina iniziata dal nuovo preparatore fisico Chatzichristos, proseguita poi da coach Messina che ha voluto subito mettere in campo la squadra. Presenti in 13 del roster ufficiale, è stato aggiunto anche il 2007 Ceccato per sostituire l’infortunato Tonut e gestire al meglio il rientro di Nebo e Cancar. Si attende ancora, invece, lo sviluppo per la trattativa con Leonardo Totè che dovrebbe essere il sesto giocatore di formazione italiana da regolamento, ma non trapelano grossi dubbi che tutto si concluderà positivamente.

L’allenamento si è svolto davanti anche a due giocatori "cult" NBA degli anni ‘90 come Doug Christie e BJ Armstrong, ora rispettivamente coach e assistant GM dei Sacramento Kings, in visita in questi giorni in Italia. L’attività proseguirà senza sosta per tutta la settimana fino al weekend, poi da settembre inizierà il fitto ciclo di scrimmage e amichevoli che prevede 8 impegni in 22 giorni. L’obiettivo è chiaro, fin dalla Supercoppa, l’Olimpia vuole ristabilire il suo predominio in Italia e proverà a sfruttare anche questa situazione particolare di avere solo 2 giocatori impegnati con le nazionali (Ricci e Guduric) per partire forte anche in Eurolega visto che EuroBasket finisce a metà settembre, ma già alla fine di quel mese le squadre saranno in campo per la nuova stagione europea praticamente dopo solo due settimane di allenamenti.

Intanto dal ritiro della Nazionale a Cipro è arrivata una nota chiarificatrice da Danilo Gallinari che, nel podcast "A cresta alta" condotto insieme a suo fratello, a domanda specifica su un suo ipotetico rientro a Milano, ha voluto chiarire che una trattativa con l’Olimpia non si è mai sviluppata anche perchè "per tornare a Milano bisogna essere voluti. Non è che io la mattina mi alzo, chiamo e ti dico che sono pronto per tornare, non funziona così. Io e il mio entuourage in questi ultimi anni abbiamo ricevuto telefonate da squadre italiane e di Eurolega e le ringrazio, ma non da Milano". L’esordio ad EuroBasket avverrà contro la Grecia il 28. Solo dopo la manifestazione Gallinari chiarirà il suo futuro cestistico, per ora ha solo comunicato che questa sarà la sua ultima esperienza in Nazionale, ma per giocare non varcherà più l’Oceano verso l’Europa.