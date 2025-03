Eurolega: l’Olimpia passa al fotofinish: non si spegne il sogno playoff

Belgrado, 13 marzo 2025 – Ci sono vittorie che valgono semplicemente due punti in classifica, altre che ne valgono molto di più. Vale davvero oro quella che l'Olimpia conquista alla Beogradska Arena superando la Stella Rossa in volata per 80-82. Un successo fondamentale per continuare a sognare il passaggio ai playoff incassando anche il 2-0 negli scontri diretti proprio contro i serbi, ora raggiunti e formalmente superati in classifica.

Nikola Mirotic ha fatto di tutto per esserci ed ha dimostrato ancora una volta i tratti del campione, 19 punti, 7 rimbalzi, 7 falli subiti in 28 minuti in una partita che non doveva neanche poter giocare per infortunio. Al suo fianco LeDay ne firma 15, Shields 14 con il canestro che spariglia le carte nell'ultimo minuto.

La partita

Ad entrare prima nella partita sono i serbi che con Kalinic allungano sul 17-10. Con LeDay e Mirotic, però, l'Armani reagisce e rimane attaccata al match quando Brooks spara la tripla 22-21 al 9'. L'Olimpia continua nel suo miglior momento ancora con Bolmaro e Brooks a colpire ripetutamente per un parziale che diventa di 0-9 sul 24-30 biancorosso.

Mirotic è già in doppia cifra con 10 punti quando firma la bomba del 27-33, ma la Stella Rossa si accende improvvisamente quando Canaan inizia a segnare dall'arco. Con 8 punti dell'americano i serbi passano in vantaggio sul 37-35, ma l'EA7 rimane avanti all'intervallo con 5 tiri liberi che portano il punteggio dal 45-43 al 45-48 per i milanesi nell'ultimo minuto.

La ripresa inizia ancor meglio per i milanesi con Causeur e LeDay bravi ad attaccare il ferro per il 53-59, ma il quarto rimane equilibrato perché Petrusev e Canaan mantengono agganciati i serbi (58-63).

Milano si affida a LeDay e rimane avanti 64-68, ma a inizio 4° periodo la Stella Rossa impatta a quota 72. Il duello tra campioni diventa quello tra Mirotic e Teodosic con una serie di perle incredibili (76-78 al 36'). Poi è battaglia, volano botte da orbi, non segna più nessuno, Shields mantiene il +2 per l'Armani a -29" dal termine (78-80), poi si decide tutto dalla lunetta, a -7" LeDay fa 1/2 ai liberi 78-81, Nedovic accorcia ad un passo (80-81 a -5"), Mirotic la sigilla con un altro libero (80-82) a 4" dalla fine, mentre la Stella Rossa non riesce più a tirare.

Sabato i biancorossi di nuovo in campo in Serie A contro la capolista Brescia, ma l'attenzione sarà chiaramente anche a martedì 18 quando Milano a Parigi giocherà una partita chiave contro un'altra rivale diretta.

Il tabellino

Stella Rossa Belgrado-Ea7 Emporio Armani Milano 80-82 (24-23; 45-48; 64-68)

Belgrado: Miller-McIntyre 4, Brown 10. Caanan 11, Teodosic 5, Davidovac 4, Kalinic 12, Dobric 2, Bolomboy 4, Petrusev 11, Giedratis, Nedovic 12, Yago . All. Sfairopoulos

Milano: Mannion 1, Causeur 8, Tonut, Bolmaro 9, Brooks 10, LeDay 15, Ricci, Flaccadori ne, Diop, Caruso 6, Shields 14, Mirotic 19. All. Messina