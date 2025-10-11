Energia e rabbia, l’Olimpia Milano è troppo forte: Varese si arrende nel derby

Varese, 11 ottobre 2025 – L’Olimpia doveva vincere e lo ha fatto in modo netto e convincente. È Milano a vincere l’edizione 193 dello storico derby tra i meneghini e Varese. L’Armani torna al successo con il punteggio di 61-94: è troppa la voglia di reagire alle difficoltà della squadra di Messina che ha subito messo in chiaro le cose per non correre rischi (+14 già al 9’), per poi gestire tutto il match con ampi vantaggi.

L’Olimpia trova solidità da Brooks che colpisce con 4/8 da 3 e 20 punti, ma è tutta la squadra precisa dall’arco con un 13/25 che permette di aprire il campo. Croce e delizia Brown che ne firma 13 con 6 assist, ma anche con 6 palle perse. Tanta energia ancora da Booker che in soli 15 minuti prende 11 rimbalzi. Per Varese, all’esordio casalingo, dopo il successo di Sassari, un comprensibile passo indietro, sbattendo contro la fisicità dei milanesi.

Ancora tanta confusione da Moody che in 13 minuti chiude con 0/8 al tiro, mentre note positive per Nkamuoha in “doppia doppia” da 16 punti e 10 rimbalzi come da Librizzi, frizzante con i suoi 13.

La partita

La partenza è marchiata Milano con l’Olimpia che sorpassa subito Varese (3-9). Sono di Brown ed Ellis le giocate del primo scatto milanese. L’Olimpia fa esordire in A anche Dunston (al 6’) cedendo all’emergenza lunghi a causa degli infortuni che hanno messo ko Nebo, Totè, LeDay e Cancar, utilizzando così anche il suo tesseramento che, nelle previsioni, doveva essere usato solo in casi estremi (arrivati, però, subito).

Varese risponde con Nkamuoha da pivot per estremizzare le sue scelte, anche perché continua a rimanere senza Renfro. È l’ex Mannion a firmare il primo vantaggio in doppia cifra per l’EA7 sul 13-23 al 9’ e praticamente già da questo momento Milano non si volta più. A fine tempo i milanesi sono già scappati via sul 32-50 con Brown protagonista.

L’unico momento per Varese è inizio ripresa dove con energia prova a riaccendere Masnago arrivando 39-52 al 24’. È un fuoco di paglia, però, perché poi Brooks inizia a bombardare ristabilendo le distanze al 30’ sul 52-74 iniziando così già a pensare alla prossima pagina europea. Da martedì i milanesi saranno in giro per l’Europa, prima a Monaco di Baviera e poi a Kaunas.

Openjobmetis Varese-Ea7 Emporio Armani Milano 61-94 (17-28; 32-50; 52-74)

Varese: Alviti 4, Moore 12, Villa, Assui 5, Nkamuoha 16, Librizzi 13, Bergamin ne, Ladurner, Moody, Prato ne, Freeman 11. All. Kastritis

Milano: Mannion 9, Brown 13, Ellis 12, Booker 7, Tonut 3, Bolmaro 11, Brooks 20, Ricci 6, Flaccadori 2, Diop 2, Shields 6, Dunston 3. All. Messina

Note tiri da 2: VA 13/29, MI 21/37; tiri da 3: VA 8/34 MI 13/25; tiri liberi: VA 11/17, MI 13/18; rimbalzi: VA 26 (Nkamuoha 10) MI 48 (Booker 11); assist: VA 16 (Moore 6), MI27 (Brown 6)