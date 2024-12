Basket, Eurolega: l'Olympiacos sbanca il Forum di Assago 84-83

Milano, 26 dicembre 2024 – Si chiude con il terzo ko di fila il 2024 in Eurolega dell’EA7 Emporio Armani Milano. Dopo i passi falsi con Panathinaikos e Bayern Monaco, infatti, l’Olimpia è stata battuta al fotofinish dall’Olympiacos che si è imposto all’Unipol Forum per 84-83. A fare la differenza in un match molto equilibrato, sono state la grande fisicità dell’Olympiacos, che ha saputo rallentare gli ingranaggi dell’attacco meneghino, e le giocate del duo formato da Alec Peters (14 punti) ed Evan Fournier, il quale, dopo un primo tempo silente, si è scatenato nella ripresa chiudendo a quota 18 punti. Meglio del transalpino ex NBA soltanto un sontuoso Sasha Vezenkov, capace di mettere assieme un bottino personale di 21 punti. Resta invece grande rammarico a un’Olimpia che ha avuto in mano il pallone del possibile successo ma lo ha gettato alle ortiche con la sedicesima palla persa di serata, generata da un’incomprensione tra Bolmaro e Mannion. Agli uomini di coach Ettore Messina non sono bastati i 16 punti, 5 rimbalzi e 8 falli subiti di Nikola Mirotic, ben supportato da Shavon Shields (15 punti) e Leandro Bolmaro che nel finale ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle aiutandola a ricucire lo strappo, ma come detto, ha perso un pallone sanguinoso.

La cronaca della gara

Dopo un’ottima partenza milanese, l’Olympiacos ha alzato i giri del motore mettendo la testa avanti grazie a Vezenkov. I liberi di Dimitrijevic hanno però permesso a Milano di pareggiare i conti. Preludio a un cambio di passo biancorosso, arrivato in un secondo quarto in cui Milano ha trovato le giuste chiavi difensive per disinnescare le bocche da fuoco dell’Oly e in attacco si è affidata a un Fabien Causeur scatenato: il francese si è infatti caricato sulle spalle l’EA7 e l’ha trascinata sul +7 (35-28). L’Olimpia non ha però saputo dare continuità al suo gioco e nella parte finale ha subito la reazione della formazione ellenica, che ha approfittato di qualche disattenzione difensiva di troppo di Milano e, grazie a un parziale di 13-5, si è ripresa l’inerzia del match rientrando negli spogliatoi sul +1 (40-41). Più che positivo il piglio con cui la squadra di Messina è uscita dagli spogliatoi, reagendo e arrivando a ritrovare il +4 (49-45), ma ancora una volta i biancorossi si sono fermati sul più bello, mentre dall’altra parte è salito in cattedra Evan Fournier che ha segnato ben 14 punti in 10’, ispirando il mini-allungo dell’Olympiacos, entrato nel quarto quarto con un tesoretto di vantaggio di sei lunghezze (58-64); un solco che Milano ha cercato di colmare rientrando a -1. Tuttavia, l’EA7 ha speso troppo velocemente il bonus falli, concedendo diversi viaggi in lunetta alla squadra di Bartzokas, la quale ha cercato di approfittarne tornando a +6. Milano ha comunque avuto il merito di non andare fuori giri e, grazie a Shields ha risposto colpo su colpo ai guizzi di Peters. Sul -5, a un minuto e mezzo dalla fine, Bolmaro ha prima estratto dal cilindro la tripla del -3 e poi servito a Mirotic l’assist per il -1. Dopo queste due giocate chiave, l’argentino si è trovato tra le mani anche il pallone del possibile successo biancorosso e lo ha gettato alle ortiche cercando una linea di passaggio improbabile per Mannion: un regalo che l’Oly ha scartato senza pietà mettendo le mani sulla vittoria.