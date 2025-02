Orzinuovi ospita Pesaro per tornare al successo dopo dieci ko di fila

Dopo aver dovuto rinviare gli impegni con Piacenza e Vigevano a causa degli impegni delle nazionali, il Gruppo Mascio Orzinuovi torna in campo questa sera (palla a due alle 20.30) per ospitare Pesaro in una gara valida per la trentesima giornata di A2. L’obiettivo della squadra di coach Franco Ciani è quello di interrompere la serie di dieci sconfitte consecutive che ha fatto precipitare i biancazzurri nella zona calda della classifica, con tre sole pericolanti alle spalle e con 18 punti, al fianco di Livorno.

"Il nostro primo obiettivo - è la spiegazione dell’allenatore biancazzurro - è quello di riuscire a fare bene per tutti i 40’ di una partita. Non siamo ancora al top dall’inizio alla fine. Nell’ultima gara siamo riusciti a mettere in campo le nostre qualità per almeno 35’. Dobbiamo crescere ancora e completare il nostro percorso. In questo senso dobbiamo pensare a lavorare per poter raccogliere punti e non tanti complimenti. A questo punto dobbiamo essere estremamente concreti".L.M.