Ospiti con il nuovo acquisto. Varese lancia Iroegbu per sfidare Venezia. Kastritis: "Stiamo bene»

Alle 16.30 al PalaTaliercio va in scena la sfida ufficiale numero 108 tra Umana Reyer Venezia e Pallacanestro Varese. Il bilancio parla chiaro: 107 precedenti, con Varese in vantaggio 66-41, ma Venezia in casa guida 30-23 e arriva da cinque successi consecutivi contro i lombardi. L’ultima vittoria di Varese a Venezia risale alla stagione 2021/22. La Reyer, reduce dalla sconfitta a Milano in campionato e dal successo europeo a Breslavia contro lo Slask Wroclaw, ospita una Varese che invece viene da una battuta d’arresto sul parquet di Trento. Partita delicata per entrambe, ma per i biancorossi c’è l’esordio di Ike Iroegbu in regia. Tra gli ex del match spiccano Giovanni De Nicolao (Reyer), tre stagioni a Varese tra 2020/21 e 2022/23 con 99 presenze, 4.5 punti e 2.5 assist di media; e Allerik Freeman (Varese), che militò a Venezia nella prima metà del 2022/23 con 8.6 punti e 1.6 assist di media. Così coach Giannis Kastritis (nella foto): "È stata una settimana importante, con l’arrivo di Iroegbu. Stiamo vivendo un buon momento, ma molti sono stati assenti".R.S.