Ottimo antipasto in vista dell’inizio del campionato di serie B domenica contro l’Andrea Costa Imola. General Contractor, un precampionato eccellente. Vince anche il quadrangolare giocato in casa

di GIOVANNI ANGELUCCI
16 settembre 2025
Un precampionato da 10 e lode - solo vittorie con squadre di pari categoria una sola sconfitta, di misura, contro una neopromossa in serie A, Roseto - per una General Contractor promossa a pieni voti. Il drastico addio alla vecchia guardia chiesto da coach Ghizzinardi – una unica conferma rispetto alla passata stagione, l’italo argentino Santiago Bruno e una defezione ‘obbligata’, quella del capitano Antonio Valentini trasferito al Nord per motivi di studio – sta dando frutti copiosi.

Dopo le prove generali con le trasferte amichevoli nel pesarese sponda Loreto e nella vicina Romagna (Faenza e Imola sponda Virtus Imola), l’esordio casalingo nel week end nel quadrangolare che ha visto la formazione leoncella misurarsi, a campi invertiti, con le stesse avversarie. Scontato il successo nel derby con il Loreto Pesaro, altrettanto previsto e pronosticato il bis nella finale di sabato contro la Virtus Imola (19-18, 20-16, 24-24, 26-20 i parziali, questi i tabellini della gara. GENERAL CONTRACTOR: Maglietti 14, Palsson 25, Nicoli 18, Piccone 17, Bruno 3, Arrigoni 10, Del Sole 2, Di Pizzo, Salvati, Tamiozzo. VIRTUS IMOLA: Baldi 19, Mazzoni 1, Errede, Kucan 5, Tambwe 4 , Melchiorri 14, Santandrea, Metzla 4, Sanviti 6, Pollini 13, Boev 12.

Ultima settimana, secondo tradizione, dedicata alla rifinitura di schemi e al recupero fisico degli acciaccati, l’appuntamento è per domenica prossima 21 settembre al Palatriccoli contro l’Andrea Costa Imola ore 18 prima palla a due di una stagione dalle molteplici aspettative. L’evento sarà preceduto venerdì 19 dal saluto a giocatori e staff da parte dell’amministrazione comunale, incontro in programma nella sala consiliare del Comune di Jesi alle ore 12.30.

