Pagelle Miniotas schianta i lombardi al tiro. Tambone scatena l’inferno nella ripresa

Miniotas 8 S’è trovato a suo agio a Bergamo. Ha sciorinato tutto il suo repertorio tecnico mettendo in mostra anche scivolamenti a canestro con cambio di mano. Una partita da incorniciare. Chiude come miglior realizzatore pur rimanendo in panca una decina di minuti a rifiatare. Finisce il match con 15 su 17 da sotto e 0 su 2 dalla distanza. Porta a casa 3 rimbalzi in una gara dove Pesaro ha vinto: 32 rimbalzi contro i 31 di Bergamo.

Sakine n.g Al baby l’onore di un’entrata, quella finale del 101.

Trucchetti 6,5 Il play tascabile sta in campo 18 minuti e conferma le sue doti di tiratore scelto se trova spazio. Chiude con 3 su 5 dalla distanza e non spreca e butta via nulla.

Bertini 7 Per essere una guardia ha il senso della posizione perché chiude con 5 rimbalzi, ma soprattutto si fa sentire in fase difensiva. In attacco è poi in giornata felice e chiude la gara con 2 su 2 da sotto e 2 su 5 dalla distanza.

Virginio 6 A Bergamo non ha ripetuto la serata del mattatore perché non è mai entrato nel match e la sua specialità, che è il tiro dalla distanza, questa volta l’ha tradito: chiude con 0 su 2 da tre e con 0 su 1 da sotto.

Fainke 6 Gioca quando Miniotas ha avuto bisogno di rifiatare. Ancora acerbo ma mette dentro un canestro in gancio e non combina guai. Chiude con con 1 su 3 da sotto. Un rimbalzo in 21 minuti.

Tambone 8,5 Passa venti minuti in sordina facendo lo spallone della squadra assieme a Bucarelli. Difende e si alterna con il toscano nel portare palla. Sotto traccia, tanto che chiude i primi venti minuti con soli 3 punti segnati. Poi scatena l’inferno nella ripresa e alla fine risulta anche il miglior rimbalzista con 6 palle recuperate. Gara da incorniciare, perché nella ripresa segna 20 punti e quando va in posizione di guardia nel tiro dalla distanza non perdona. L’ago della bilancia e quando Leka lo richiama in panca per rifiatare Bergamo si è subito riavvicinata. Torna in gara e tutto il sistema offensivo torna a posto con la Vuelle che torna a navigare in acque sicure fino alla fine. Chiude Tambone con 2 su 6 da sotto e 4 su 8 da tre; ha 5 su 5 nei tiri liberi e colleziona anche 5 assist. In campo 38 minuti e mezzo e non per caso. Una sicurezza.

Maretto 6 Nei primi minuti della gara sembra un harlem ma allo stesso tempo commette anche due falli. Leka lo ferma ma quando rientra in campo non ha più momenti felici. Fa comunque la sua parte. Chiude con 3 su 4 da sotto e 0 su 3 da fuori.

De Laurentiis 5,5 Gli pesano i 4 falli commessi e sta in campo il giusto indispensabile. Chiude con 1 su 1 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Bucarelli 8 Ha giocato quando contava, e cioè nel finale. Anche lui una sicurezza, come Tambone. Ha messo dentro anche punti pesanti: chiude con 3 su 4 da sotto e con 2 su 2 da fuori. Ha 15 assist.

