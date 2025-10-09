Pagelle: Virginio l’asso nella manica di Leka

Felder 6 Il play americano sta in campo poco più di dieci minuti perché poi uno strappo muscolare lo toglie dal campo. Il tutto quando inizia a far vedere perché ha due anni alle spalle di Nba, benché sia un metro e 75 centimetri. Controllo del gioco e quindi a disposizione dei compagni andando poi a canestro quando occorreva. Non solo conclusioni dalla distanza ma anche una bella penetrazione in terzo tempo di alta filigrana. Peccato perché la sua uscita ha complicato di molto la partita dei biancorossi che hanno alternato nel ruolo di play Trucchetti, quindi Tambone ed anche Bucarelli. Ora bisogna capire i tempi di recupero perché la formazione di Leka ha due match in trasferta. Felder chiude con 2 su da sotto e 1 su 3 da fuori.

Bucarelli 6 Non una di quelle gare scintillanti ma alla fine Leka preferisce lui al giovane Trucchetti perché il match stava procedendo all’interno di una mattonella. Ha fatto valere il fisico ed ha messo dentro punti pesanti quando contava. Chiude con 2 su 2 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Tambone 6,5 Una di quelle partite di sostanza perché anche lui, come Bucarelli, entra in gioco quando la partita stava diventando ruvida. L’uomo che è stato più tempo in campo: 34 minuti. Chiude la gara con 1 su 2 da sotto e 4 su 9 da fuori. Alcune conclusioni importanti, di quelle che tagliano le gambe.

Virginio 8 Quello che ha messo in discesa una gara che iniziava in salita con la botta al naso di Maretto e l’infortunio di Felder. Il migliore in campo non tanto perché è stato preciso al tiro quanto perché in alcune azioni è andato a lottare su palle vaganti mostrando carattere. Chiude la prestazione con 3 su 3 da sotto e 4 su 8 da fuori; ha 4 su 5 nei liberi ed ha anche 2 palle recuperate.

Bertini 7 Un altro che ci mette grinta ed ha anche difeso bene su Robinson quando il cioccolatino di Roseto transitava dalle sue parti. Bene anche sotto i tabelloni dove ha portato a casa 5 rimbalzi. Il senso della posizione. Chiude con con 2 su 2 da sotto e 2 su 5 da fuori.

De Laurentiis 5 Non una bella gara: il pivot non riesce ad uscire dal cono d’ombra e sbaglia anche alcuni rigori. Anche tiri forzati. Chiude con 0 su 3 da sotto e 0 su 1 da fuori. Ha 3 rimbalzi.

Trucchetti 6,5 Entra nella partita in punta di piedi poi fa vedere che non è timido e spara alcuni buoni canestri. Chiude con 1 su 1 da sotto e 4 su 6 dalla distanza. Non ha fatto rimpiangere Felder.

Maretto 6,5 Inizia prendendosi in cura la patata bollente di Robinson e sta bene sul pezzo perché l’ex non combina grandi danni. Poi una botta al naso che lo mette in panchina per molti minuti. Comunque una buona gara complessivamente la sua: chiude con 2 su 3 da sotto e 1 su 3 da fuori.

Fainke 5,5 Non è un fortino inespugnabile il centro dell’area pesarese per cui nelle rotazioni Leka sceglie anche questo giovane (7 minuti). Non vede una palla ma conquista un rimbalzo... saltando. Cosa rara a queste latitudini.

Miniotas 6 Inizia di buona lena poi col passare dei minuti va sfumando: chiude con 3 su 6 da sotto. Ha 6 rimbalzi.

m.g.