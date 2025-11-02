Palla a due alle 18. L’Olimpia cerca il poker sul parquet di Reggio. LeDay e Nebo in bilico

Sembra strano, ma finora è in trasferta che l’Olimpia ha trovato le sue certezze maggiori a livello di risultati. A Reggio Emilia, questa sera a partire dalle 18.00, proverà a portare avanti la striscia di tre successi consecutivi (a Varese, a Sassari, contro Venezia) con la quale ha scalato la classifica dopo l’esordio shock contro Tortona.

Una sfida non semplice, contro la UnaHotels che, invece, in casa ha sempre vinto nelle tre sfide di campionato e Coppa. Milano deve costruire il suo roster, Messina deciderà all’ultimo se potrà essere l’occasione per inserire di nuovo in campo LeDay e Nebo, mentre tornerà ad avere un minutaggio importante Mannion che deve crescere, visti i problemi fisici di Brown.

Sempre per una condizione non eccellente post-Europei è probabile anche che un turno di riposo possa prenderlo anche Guduric, apparso offuscato nelle scelte delle ultime gare, anche in vista di un calendario che non si ferma mai (Milano giocherà mercoledì 5 l’infrasettimanale a Brescia e poi il 7 a Istanbul con l’Efes).

Assenza importante tra i reggiani quella di Kwam Cheatam, ala che sta viaggiando a 14.8 punti in Serie A.

Sandro Pugliese