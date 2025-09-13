Pallacanestro. Anche il Perugia Basket giocherà al PalaPellini

Anche la prima squadra del Perugia Basket giocherà le gare interne al PalaPellini. Una scelta per certi versi storica, considerando che il PalaFoccià è da sempre la culla della formazione di Ferro di Cavallo. Nessun cambio casa, chiamiamolo così, ma semplicemente una scelta dettata dalla capienza ridotta del PalaFoccià rispetto all’afflusso di pubblico registrato la scorsa stagione.

Il Perugia Basket punta ad un campionato di vertice nel girone C maschile ed è attesa una bella cornice di pubblico anche nelle sfide casalinghe della prossima stagione. "Per questo l’amministrazione – precisa l’assessore comunale allo sport Pierluigi Vossi – ha deciso di concedere al Perugia Basket la possibilità di giocare le gare interne al Pellini, come accade per altre società di pallacanestro che disputano campionati a carattere interregionale". Il riferimento è alla Pallacanestro Perugia che disputa al Pellini le gare interne di serie B femminile. Con ogni probabilità la Pallacanestro Perugia giocherà di sabato e il Perugia Basket di domenica.