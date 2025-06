Pallacanestro Brescia conquista la prima finale scudetto battendo Trapani

In un PalaLeonessa tutto esaurito e ubriaco di gioia, la Pallacanestro Brescia conquista la prima finale scudetto della sua storia. Chiusa in tre gare la serie con Trapani. I momenti di difficoltà non sono mancati. E non poteva essere altrimenti. Con il presidente Valerio Antonini in prima fila, Trapani segna 30 punti nel primo quarto e incassata la prima risposta bresciana rifila un parziale di 10-3 nel terzo che l’ha riporta davanti. I giochi sono chiari per gli uomini di Jasmin Repesa: spazio al talento di Justin Robinson con Chris Horton in difesa del ferro, e un John Petrucelli di nuovo in formato “Germani” a dare manforte in attacco. Brescia ha il miglior Amedeo Della Valle della serie, con la solita precisione di Maurice Ndour dalla media. La squadra del Cidneo entra nel quarto quarto ancora in vantaggio, l’inevitabilità si chiama punto a punto come sostanzialmente nelle prime due sfide. Quando Stefano Gentile e Langston Galloway (che poco dopo esce per cinque falli) mettono cinque punti per il sorpasso a sei minuti, Brescia risponde con Bilan da sotto e Della Valle dalla distanza. È volata, la decidono due liberi di Burnell e una sciocchezza di Horton. Per Poeta è finale al primo colpo.

PALLACANESTRO BRESCIA-TRAPANI SHARK 92-86 (23-30, 24-12, 24-27, 21-17).