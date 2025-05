Pallacanestro Brescia rimonta Treviso e chiude terza in LBA

La Pallacanestro Brescia supera in rimonta Treviso Basket e chiude al terzo posto la stagione regolare di LBA. In questo modo la squadra del Cidneo si evita il lato del tabellone con Virtus Bologna e Olimpia Milano, trovando al primo turno la comunque pericolosissima Pallacanestro Trieste di Jamion Christian e Denzel Valentine. Il massimo possibile per gli uomini di Peppe Poeta, che non approcciano al meglio il match con una squadra veneta che probabilmente vuole salutare al meglio coach Frank Vitucci, che lascerà credibilmente dopo tre stagioni la panchina a un altro ex Varese come Massimo Bulleri. D’Angelo Harrison è lo spauracchio iniziale, poi Nikola Ivanovic prende per mano la squadra e in chiusura di terzo quarto arriva il sorpasso. E qui entrano in gioco Chris Dowe e soprattutto capitan Amedeo Della Valle, determinato a conquistarsi nelle prossime settimane il premio di miglior italiano della stagione. Decisivo un dato irreale di squadra da 3, che ad un certo punto diventa 13/19, e una difesa che parte nel quarto quarto con un 15-1 con tre triple letali di Jason Burnell. 90 punti segnati in neanche trentaquattro minuti di partita e titoli di coda. PALLACANESTRO BRESCIA-TREVISO 114-91 (22-30, 28-19, 26-26, 38-16).

