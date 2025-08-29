Sport o lavoro? Lavoro o sport? Il bivio di fronte al quale cominciano a vacillare le certezze di decine di atleti/atlete - parliamo, ma non solo, di sport dilettantistico in generale - di ogni età e disciplina. Le vittorie, le sconfitte, lo spogliatoio, le lacrime e il sudore da barattare con la sicurezza (buttala via ...) del posto fisso (di questi tempi, poi …).

Alla soglia dei trenta anni anche per Matteo Sebastianelli jesino mani educate, playmaker per vocazione e predisposizione mentale, il pallone da basket in mano dai tempi dell’asilo, in forza alla Pallacanestro Jesi, è arrivato il momento delle scelte: le fatiche della palestra, gratificazioni di ordine esclusivamente morale o il mondo del lavoro ‘redditizio’ quanto, ahimè Incompatibile con orari ed esigenze della nuova realtà del basket jesino.

"Comprendendo l ‘importante occasione lavorativa che si è presentata – la nota della PJ – la società ha accolto la richiesta di Matteo di poter uscire dal contratto. Per lui la porta della PJ sarà sempre aperta anche per rivestire ruoli diversi da quelli di giocatore".

"Per quanto dolorosa e sofferta so che questa è la decisione giusta - il commiato del giocatore – Avere la possibilità di partecipare a un campionato di serie B Interregionale e ricoprire un ruolo rappresentativo era un sogno che speravo di riuscire a realizzare, l’incompatibilità di orari impegni e sedi mi obbligano a questo passo indietro. Ringrazio Michele e Lupo persone di valori sportivi e non come poche, Massimo Stronati regista di un progetto che vuole rappresentare lo sport, Jesi e dei sani valori e infine gli ultras che saranno il sesto uomo piu forte del campionato. Ci rivedremo presto!".

Magari a fare il tifo con quelli della curva… Gianni Angelucci