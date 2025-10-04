Pallacanestro. Sisas Perugia, esordio a Umbertide. Subito in campo Alessandra Falbo

Da oggi si fa sul serio. Il campionato della Sisas Pallacanestro Perugia riparte da Umbertide. Subito derby al Pala Staccini, alle ore 18, per la prima giornata di B. E Perugia si presenta alla sfida con una novità che arriva dal mercato. Il presidente Aquinardi e il dg Manganello hanno ufficializzato l’arrivo di Alessandra Falbo, classe 2004, ala ex Magnolia Campobasso, dal 2021 in forza alle Pink Terni. Altro ingaggio dalla compagine dopo quello di Emma Fausti. Entrambe ritroveranno le loro ex compagne nella prima sfida casalinga, in programma sabato 11 ottobre al PalaPellini. Prima però c’è da pensare ad Umbertide. "Sarà subito un bell’esordio, considerando anche la possibilità di impiegare giocatrici dall’A2", fa notare coach Francesco Posti. Un Posti pronto a lanciare subito Falbo, arrivata per sostituire Milica Micovic, che ha lasciato il club per motivi personali. Fari puntati sulla polacca Justina Rudzka, acquisto fortemente voluto dalla società per fare un salto di qualità e puntare all’obiettivo promozione, sfumato nelle ultime due stagioni alle semifinali nazionali. "Cosa dobbiamo fare per raggiungere il sogno? Alzare l’asticella tutti. Dal gruppo storico – continua Posti - allo staff tecnico, per integrare al meglio i neo acquisti. Il girone tosco-umbro-ligure-marchigiano che ci attende è un raggruppamento molto complesso con formazioni attrezzate. La formula fa sì che si giochi tutto ai playoff". Lo scorso anno un cammino record, fatto solo di vittorie, fino alla semifinale nazionale. "L’auspicio è bissare la stagione passata e alzare l’asticella nel finale. Un passo alla volta. Iniziando da Umbertide".