Pallacanestro Trieste vince al PalaRadi: festa salvezza rinviata per Vanoli Cremona

Con un parziale di 15-4 nella prima metà dell’ultimo quarto la Pallacanestro Trieste passa al PalaRadi rinviando la festa salvezza della Vanoli Cremona. Gara complessa per gli uomini di Brotto, sempre a inseguire dopo il pesante 23-18 incassato nel primo quarto, capaci di fare la voce grossa solo a inizio ripresa. Il dado è sostanzialmente tratto con 4 punti di vantaggio su Scafati e Pistoia con due giornate ancora in programma, ma Cremona dovrà soffrire almeno sino a quaranta minuti dalla fine del campionato.

Trieste si conferma di un altro pianeta, trascinata dall’ex Olimpia Milano Denzel Valentine e dall’ala Jarrod Uthoff. Non è in fattore Trevor Lacey, come sospettato Godwin Omenaka è arrivato troppo tardi per dare una mano alla squadra di Brotto, alle spalle di Christon, Willis, Davis e Nikolic c’è poco, visto che anche Owens non riesce a fare la differenza sotto il canestro. È proprio a rimbalzo che arriva la differenza, i 20 offensivi in casa sono un dato che non lascia scampo a questi livelli; 18 per Christon e 14 per Willis e Davis alla sirena. Diventa così decisiva la sfida con Pistoia, in Toscana, settimana prossima. La Estra, dopo una stagione disastrata, nell’ultima giornata è riuscita a riaccendere una flebile speranza salvezza vincendo clamorosamente a Venezia.

VANOLI CREMONA-PALLACANESTRO TRIESTE 81-101 (13-28, 37-52; 67-72).

Alessandro Luigi Maggi