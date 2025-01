Parola al coach. Okorn chiede scusa ai tifosi pistoiesi ’Guardiamo avanti’

"A Trapani voglio vedere in campo quello che abbiamo preparato, specialmente in difesa, voglio che il piano partita venga rispettato. Vorrei vedere loro prendere come una sfida personale la difesa uno contro uno sui loro attaccanti più forti. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità su entrambi i lati del campo". Queste erano state le parole di coach Gasper Okorn alla vigilia della partita contro Trapani. Beh, sembra evidente che non sia stato accontentato. "Faccio le congratulazioni a Trapani per la vittoria. Noi dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per questa prestazione. Non possiamo che continuare a lottare insieme e pensare al prossimo match contro Treviso al PalaCarrara". Queste le parole del tecnico biancorosso a fine partita.

E’ piuttosto evidente che la squadra non abbia fatto niente di ciò che il tecnico si aspettava, il piano partita è andato a farsi benedire dopo la palla a due iniziale, Pistoia ha giocato senza un senso logico, senza un’anima e meno che mani i giocatori hanno preso come una sfida personale la difesa negli uno contro uno e ancora meno si sono presi delle responsabilità fatta qualche rara eccezione. La sconfitta subita dall’Estra è di quelle che pesano sia nel punteggio e sia soprattutto per come è arrivata. La tanto sperata svolta non si è vista, la squadra ha mostrato un atteggiamento remissivo, è stata molle, senza grinta e disunita. "La loro difesa è stata asfissiante fin da subito – ha concluso - mentre noi abbiamo sbagliato tanti tiri aperti e non siamo riusciti a pareggiare il loro livello di intensità. Ma è solo una partita".