"Partita rinviata: niente arbitri nel campionato di serie B femminile"

Niente arbitri e la gara viene rinviata. Accade nel campionato di serie B femminile. Ieri sera al PalaPellini la Sisas Pallacanestro Perugia avrebbe dovuto ospitare il Fratta Umbertide nella seconda giornata di ritorno. La Fip però ha comunicato alle due società l’impossibilità di disputare la gara, vista l’assenza degli arbitri. Un forfait dettato da una serie di indisponibilità che hanno ridotto ai minimi termini l’organico arbitrale per la giornata di campionato. Le due società, così, non hanno potuto far altro che prendere atto della decisione della Federazione. Adesso c’è attesa per conoscere la data del recupero.