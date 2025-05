Basket, Serie A: le partite della 29esima giornata e dove vederle

Bologna, 3 maggio 2025 – Si avvicina sempre più il tempo degli ultimi verdetti nel campionato di Serie A di basket che si appresta a vivere il 29° e penultimo turno che partirà questa sera alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) con la sfida in programma alla “Il T Quotidiano Arena” tra la Dolomiti Energia Trento di coach Paolo Galbiati – che in settimana ha annunciato che al termine della stagione lascerà il club bianconero – e la Unahotels Reggio Emilia: entrambe sono già certe della qualificazione ai prossimi playoff ma restano in cerca di punti preziosi per provare a centrare il miglior piazzamento possibile nella griglia della post-season.

Le gare di domenica 4 maggio

Il resto della giornata si giocherà interamente domani, domenica 4 maggio alle ore 18.15. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla lotta salvezza e in questo senso sarà cruciale la sfida del PalaCarrara tra l’Estra Pistoia padrona di casa e la Vanoli Cremona (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN): i toscani, che arrivano alla partita galvanizzati dal colpaccio fatto sul campo di Venezia, sono in fondo alla classifica insieme alla Givova Scafati, a quattro punti di distanza proprio da Cremona e non possono di conseguenza più commettere passi falsi se non vorranno compromettere definitivamente le speranze di restare in Serie A. Discorso del tutto simile, come detto, per la Givova Scafati – a secco di vittorie da nove partite (l’ultima vittoria gialloblù risale all’8 febbraio contro Pistoia) – che i punti salvezza deve provare a conquistarli sul proprio campo della Beta Ricambi Arena contro la capolista Virtus Segafredo Bologna (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), che in settimana ha ufficializzato la separazione da Justin Holiday. Piuttosto accesa, però, anche la lotta per l’ultimo posto a disposizione per i playoff: attualmente, all’ottavo posto c’è l’Umana Reyer Venezia che, dopo il passo falso con Pistoia, è chiamata a conquistare due punti di importanza capitale nel derby sul campo della Nutribullet Treviso (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2), salva e senza grosse velleità di classifica. Dietro agli orogranata scalpita però – e non poco – la Bertram Derthona Tortona, che deve recuperare un gap di due lunghezze con anche la differenza canestri degli scontri diretti a sfavore. La compagine piemontese non può quindi permettersi passi falsi nel match interno contro il Napoli Basket (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) che ha due vittorie di vantaggio su Scafati ed è ad un passo dall’aritmetica salvezza. In testa al gruppo, invece, la neopromossa Trapani Shark è attesa da un test di grande fascino in casa contro l’EA7 Armani Milano ancora in lotta per la quarta posizione (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e su DMAX, canale numero 52 del bouquet del digitale terrestre). Tutta a tinte biancoblù la sfida del PalaSerradimigni tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari – ormai senza più nulla da chiedere alla classifica – e la Germani Brescia in piena lizza per il terzo posto (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN). A chiudere il quadro la sfida tutta biancorossa tra la Openjobmetis Varese, matematicamente salva, e la Pallacanestro Trieste, già certa dei playoff (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN).