Basket Serie A: le partite della decima giornata e dove vederle. Olimpia-Virtus è il big match

Milano, 7 dicembre 2024 – Il campionato di Serie A di basket targato Unipolsai gira la boa del primo terzo di regular season: con i due anticipi in programma sabato sera, infatti, prenderà il via alla decima giornata. Si partirà alle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 2) con la sfida tra la Bertram Derthona Tortona e la Nutribullet Treviso Basket. I trevigiani sono in ottimo stato di salute e cercano il poker di successi di fila mentre Tortona punta a dare continuità alla prestigiosa vittoria ottenuta la scorsa settimana contro l’Olimpia Milano. Chi cerca un successo che ormai manca da tre gare è l’Estra Pistoia, la quale alle 20.45 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) disputerà una sfida inedita alle latitudini della Serie A contro la matricola Trapani Shark di coach Jasmin Repesa, il quale è alla ricerca del successo numero 300 in A. Nelle file della compagine siciliana, che è reduce dalla vittoria al supplementare contro Cremona e dovrà fare a meno degli infortunati John Petrucelli e Akwasi Yeboah, c’è grande attesa per il possibile esordio dei nuovi acquisti Gabe Brown, che ha lasciato Varese, e Paul Eboua, arrivato da Cremona dove era in prestito da Milano.

Le gare della domenica

Domenica 8 dicembre, si ripartirà alle ore 12: mezzogiorno di fuoco, si potrebbe dire, per il Napoli Basket, che in nove gare non ha ancora trovato la via della vittoria e non può più sbagliare, a cominciare da questa sfida contro la Unahotels Reggio Emilia (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN). Dovrebbe essere il giorno dell’esordio nelle file della compagine biancorossa di Kenneth Faried, lungo che ha militato per nove stagioni in NBA dove ha vestito le casacche di Denver Nuggets – franchigia in cui ha giocato assieme a Danilo Gallinari –, Brooklyn Nets e Houston Rockets. Rinfrancata dalla vittoria sul campo di Varese e da quella in Eurocup in casa dell’Aris Salonicco, l’Umana Reyer Venezia cerca continuità e ulteriori certezze nella sfida casalinga delle ore 16.40 contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Impegno decisamente proibitivo, invece, alle 17.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) per la Givova Scafati che, dopo la separazione da coach Marcelo Nicola sarà guidata da Damiano Pilot nella sfida contro la capolista imbattuta Dolomiti Energia Trento, la quale però in settimana ha rimediato un ko interno in Eurocup contro Gran Canaria. Il piatto forte di giornata è sicuramente il “derby d’Italia”, in programma alle ore 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e su DMAX, canale 52 del digitale terrestre) all’Unipol Forum di Assago, tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna: i meneghini devono riscattare il ko con Tortona ma in Eurolega hanno allungato a cinque le vittorie di fila battendo Stella Rossa e ASVEL (settima vittoria nelle ultime otto uscite europee), mentre la Virtus, che domenica scorsa aveva perso in volata da Brescia, è rimasta sola sul fondo della classifica di coppa dopo le battute d’arresto con Alba Berlino e Stella Rossa. Proprio la sconfitta contro i tedeschi ha spinto coach Luca Banchi alle dimissioni: al suo posto il serbo Dusko Ivanovic, il quale non sarà però in panchina domani per questioni burocratiche. La giornata si chiuderà poi con le sfida tra la Pallacanestro Trieste e Germani Brescia (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN alle 19.30) e il derby lombardo Vanoli Cremona-Openjobmetis Varese (palla a due alle ore 20 con diretta su DAZN).