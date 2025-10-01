Pesaro, all’esordio si salva solo Tambone . Felder e Miniotas firmano una partita "no"

Trucchetti 5 Nel mezzo di un caos generale questo play-armadietto è uno dei meno colpevoli anche se – e si vede chiaramente – ha bisogno di maturare per dare un apporto decente in un campionato che comunque propone nel suo stesso ruolo giocatore di maggiore esperienza anche se fisicamente non forti come lui. Sta in campo 6 minuti con 0 su 1 da due e 0 su 1 da fuori. Ha una palla persa.

Bertini 5,5 In campo non poco – 19 minuti – e Leka lo impiega nel finale di gara più che altro per cercare di spendere falli e tamponare la guardia play di Livorno Woodson. Quello di buono che ha tentato di fare in difesa si perde comunque in fase offensiva perché chiude con 0 su 2 da due punti e 1 su 4 dalla distanza.

Maretto 6 Leggermente più veloce nei movimenti rispetto allo scorso anno, ma all’interno di una formazione piena di guardie non è mai riuscito ad esprimersi al meglio perché la rotazione è sempre stata molto alta. Alcune belle cose, ma leggermente al di sotto delle aspettative. Di buono c’è che ha portato a casa 5 rimbalzi all’interno di una gara che si è chiusa in pareggio sotto i tabelloni (39 rimbalzi presi dalla Vuelle e da Livorno) con la differenza che Livorno fondamentalmente sotto i tabelloni ha dominato nei momenti cruciali del match. Chiude Maretto con 4 su 6 da sotto e 1 su 2 da tre.

De Laurentiis 5 Prende meno rimbalzi di Maretto in 14 minuti e quando è in campo non tira a canestro una sola volta. Non gioca mai in coppia con Miniotas perché i due si alternano al centro dell’area. Ha due palle perse.

Tambone 6,5 Uno dei giocatori più utilizzati da Leka – 30 minuti in campo – e c’è anche una ragione. Tambone è stato l’unico che ha portato un raggio di sole all’interno di una partita che ha fatto retrocedere il basket all’età della pietra. Chiude con con 6 su 7 da sotto e 1 su 4 da fuori.

Virginio 5,5 Non è un tiratore scelto perché chiude con 1 su 2 da sotto e 1 su 3 da fuori. Buoni i 6 rimbalzi presi.

Felder 5 Con il play americano si rischiano di sparare stupidaggini. Perché se uno dà un giudizio su quello che ha fatto vedere Felder contro Livorno si sono raccontate fino ad ora solo favole. Nessuno ha visto cose che vuoi umani... Anzi. Errori anche nei passaggi e chiude con 3 su 5 da sotto e 0 su 5 da fuori.

Bucarelli 6 Molto in campo, qualche sprazzo qua e là ma niente di particolare. Gioca anche play. Si ha la sensazione che siano in troppi in quel ruolo. Chiude con 2 su 4 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Miniotas 5 Quando chiedeva un armadio accanto non era un eretico. Non ha fisico per reggere gli spazi sotto canestro e quando va in avvicinamento ha paura di prendere stoppate e forza. Si vede che ha fondamentali ma è stato messo all’interno di un contesto che non fa risultare le doti. Ha chiuso con 4 su 10 da sotto e 7 rimbalzi.

m.g.