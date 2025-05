Pesaro supera Torino: Bucarelli e Ahmad protagonisti nella vittoria

King 6,5 E’ entrato in partita in punta di piedi anche perché la difesa di Torino era tutta concentrata su lui e su Ahmad. Ma alla fine ha fatto la sua parte con alcuni buoni spunti in fase offensiva. Non un partitone, ma una buona gara. Chiude l’ala americana con 2 su 3 da sotto e con 2 su 3 dalla distanza. Ha due buone stoppate date, una delle quali molto pesanti nel finale.

Ahmad 7 In campo 32 minuti e fa meglio nel primo tempo (20 punti) che nella ripresa. Guardato a vista e nel finale quando la squadra è andata in tilt ha tentato i colpi risolutivi ma senza fortuna. Comunque una partita dove ha giocato anche per i compagni distribuendo buoni assist. Chiude con 4 su 6 da sotto e con 2 su 7 da tre. Ha un 8 su 8 nei liberi.

Lombardi 7 Se non altro per quel pallone rubato con un anticipo in un finale dove si giocava a palla avvelenata. Un recupero d’oro quando Torino era tornata a 9 punti. Una gara di sostanza difensiva condida da due buone conclusioni di fuori. Ha portato della buona legna in cascina. Chiude con con 1 su 3 da sotto e 2 su 4 da fuori ed ha 4 rimbalzi presi.

Zanotti 7 Una buona gara ed ha anche tenuto bene il centro dell’area: non si sono viste le solite amnesie sotto canestro. Anche il miglior rimbalzista della Vuelle con 9 palle prese. Chiude il match con 2 su 3 da sotto, 0 su 1 da fuori, 2 su 2 nei liberi.

Bucarelli 8 L’uomo che ha scompaginato i piani di Torino, l’uomo che ha dato il primo strappo al match portando Pesaro a più 10. Ha messo dentro 11 punti nel primo quarto quando tutti erano concentrati sui due americani. L’uomo che arriva dalle retrovie con il fucile carico. Anche un tiro importante nel finale, quello che ha messo la pietra tombale sul match. Chiude Bucarelli con 1 su 3 da sotto, 4 su 8 da fuori, 3 su 4 nei liberi ed anche 4 rimbalzi. Partita tonda.

Imbrò 5 Ormai è un giocatore tattico nel senso che lo scettro da play lo ha nelle mani Bucarelli e sta in campo il tempo necessario per far riposare il suo compagno di squadra. Un solo canestro su penetrazione su 3 tentativi ed ha sbagliato l’unico colpo da fuori. Ha 2 palle perse.

Petrovic 5 Un altro che ancora non riesce ad uscire dagli spogliatoi. Ed il suo apporto è minimo. Chiude con 2 su 2 da sotto e 0 su 3 da fuori.

De Laurentiis 7,5 Una buona gara anche perché in alcune occasioni ha giocato da secondo play distribuendo assist. Citare Cosic è troppo, ma... Chiude con con 2 su 2 da sotto, 1 su 1 dalla distanza ed ha anche 6 rimbalzi

Maretto 6,5 Non una brutta gara anche se i falli lo hanno limitato. In campo 22 minuti con Leka che lo ha tenuto in panca quando si viaggiava con 20 di vantaggio. Chiude Maretto con 2 su 2 da sotto, 0 su 1 da fuori, 2 su 2 nei liberi e 4 rimbalzi.

m.g.