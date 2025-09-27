Peterson: "Ora alleno io». "Virtus-Milano, il meglio. E Ivanovic è un certezza»

Virtus contro Milano, sempre loro. E chi meglio della leggenda Dan Peterson – dal 1973 al 1978 all’ombra delle Due Torri con uno scudetto, una Coppa Italia e una finale di Coppa delle Coppe e poi a Milano – può parlare del confronto? Anche perché il Coach, che a gennaio festeggerà 90 anni, con l’Olimpia ha vinto altri quattro due scudetti, due Coppe Italia, una Coppa dei Campioni e una Coppa Korac.

Peterson, Virtus-Milano, sono sempre loro.

"Siamo ancora a settembre, è molto presto per capire che cosa succederà. Però è un confronto che, anche se arriva all’inizio dell’anno agonistico, stuzzica già e non poco".

La storica rivalità tra Bologna e Milano però resiste.

"Certo. Ma non solo".

Cos’altro?

"Beh, intanto diciamo che si tratta di due squadre profondamente rinnovate e ringiovanite. E con doti atletiche non comuni. A tutto ciò aggiungiamo che, in panchina, Ettore Messina è stato affiancato da Peppe Poeta. Con quello che questo comporta in prospettiva futura".

Semifinale di Supercoppa: chi è il favorito.

"Su questo non ho dubbi".

In che senso?

"Si gioca a Milano, al Forum".

Olimpia sicura della vittoria?

"Un momento. Ho detto si gioca a Milano. Quindi 51 per cento per l’Olimpia e 49 per la Virtus".

Bologna contro Milano anche nel resto della stagione?

"Penso che finirà così. Anche se mi auguro possano esserci delle alternative".

A chi pensa?

"Direi Brescia, che già è stata finalista. Poi Venezia, Trento, la stessa Trapani".

La Virtus ha sei esterni. Meglio, sei piccoli: non saranno troppi?

"Non credo. La Virtus e Ivanovic si sono adeguati al basket moderno, che punta molto sui piccoli, sul palleggio, sul pick’n’roll. Rispetto alla pallacanestro dei miei tempi, forse, è meno completa".

Il motivo?

"Vedo meno gioco senza palla, nessuno o pochi che arrivano alla conclusione con l’arresto e tiro. Però…".

Dica.

"Constato un grande fermento nella pallacanestro odierna".

Fiducioso?

"Speranzoso. Vedo tanti movimenti. Fioretti sulla panchina di Tortona, nuovi palazzetti e il ritorno, in Italia, di Maurizio Gherardini. Sulla carta solo un dirigente, in realtà un fuoriclasse dei canestri per le visioni e la capacità di realizzarle".

Milano senza più Armani.

"Giorgio resta una figura unica. E il mondo, non solo quello dei canestri, non può che piangere. Però la società Olimpia resta nell’universo della Fondazione Armani. Non ci saranno contraccolpi economici. Sarà come se Armani fosse sempre presente, al fianco della società che ha portato al massimo".

Finale scudetto quindi Milano-Virtus dopo un anno di stop?

"Adesso mi sembra prematuro fare discorsi di qualsiasi tipo in materia di finale. Se non per qualche piccola scommessa. La realtà è..".

Che realtà è?

"Volevo semplicemente dire che è troppo presto, in questo momento, per stilare una classifica che abbia una vera attendibilità. Non è ancora iniziato il campionato. Chi può dire di avere la palla di cristallo per prendere il futuro?".

E quindi?

"Fatemi la stessa domanda a dicembre. Quando avremo visto un po’ di basket giocato. Lì, avrò più materiale per capire".

Sia sincero: le piace la Virtus?

"Sì, tanto".

Torniamo alla domanda di prima.

"Torniamoci".

Non ci saranno troppi esterni?

"Non credo".

Perché?

"Basta che risponda che io mi fido di Ivanovic".

Perché ha vinto lo scudetto al primo colpo?

"No, anche se lo scudetto di pochi mesi fa non fa che attestare la grandezza di Dusko".

A cosa di riferisce, allora?

"Alla storia sportiva di Ivanovic. Già ai tempi del Tau, è stato capace di scegliere giocatori che magari altri non avrebbero voluto. E li ha portati al top. Trasformandoli in fenomeni".

Basta?

"Macché. Dusko ha lanciato fior di giocatori. E’ uno che in palestra non si tira indietro e pretende molto. Ha un’etica del lavoro unica".

Senta coach…

"Ditemi".

Ma lei, oggi, chi preferirebbe allenare tra Virtus e Olimpia?

"Mmm, bella domanda. Sono interessanti tutti e due. Come ho detto prima, mi stuzzicano".

Risposta salomonica.

"No, non è che non voglia scontentare nessuno. Sono curioso, come tanti. Sulla carta sono state assemblate bene e mi sembrano entrambe brillanti".

Però?

"Nessun però. Per capire quale delle due, mi piacerebbe allenare, datemi qualche settimana di tempo. Prima voglio vederle all’opera. Intanto, però, godiamoci una semifinale che promette spettacolo".