Petkimspor-Unahotels 87-91, Reggio espugna l’ostico campo turco

Aliaga (Turchia), 4 febbraio 2025 – L’Unahotels espugna, dopo un match lunghissimo e intensissimo, il campo del Petkimspor. Centrando un blitz importantissimo nel secondo match di Top 16 di Bcl. Una vittoria davvero di squadra, propiziata da Cheatham, condotta quasi in porto da uno Smith finalmente di nuovo fondamentale, portata verso Reggio, nel supplementare, da Winston, e chiusa da una gran giocata difensiva di Uglietti.

Inizio equilibrato, 11-12 a metà periodo con Barford in evidenza per Reggio. Nella seconda parte della frazione i padroni di casa assumono l’iniziativa incrementando notevolmente l’intensità difensiva e colpendo offensivamente con l’asse Williams-Tyree.

I turchi si spingono sino al +9 per poi chiudere avanti 25-19. In avvio di secondo quarto è ancora il Petkimspor a dettare i ritmi, con l’Unahotels che fatica a trovare il bandolo della matassa pur riuscendo, con una difesa competente, a restare all’interno della contesa.

Come già nei precedenti 10’, è un canestro di Smith a ridurre il margine con cui la truppa di Priftis si presenta all’intervallo lungo, ovvero sotto di sette lunghezze. Prepotente il rientro sul parquet dei biancorossi: buone percentuali in attacco, maggiore solidità difensiva, bocche da fuoco innescate.

Tutto ciò frutta un immediato break di 11-1 che porta gli emiliani in vantaggio, con un brillante Cheatham sugli scudi. Da quel momento il match fila via in sostanziale equilibrio, e alla frazione conclusiva Faye e compagni si presentano in vantaggio di tre punti.

Il giovane lungo, insieme al già citato Cheatham sono anche i propiziatori di un nuovo allungo Unahotels nei primi minuti. Fattore che spinge il tecnico avversario, Goren, a chiamare una immediata sospensione delle ostilità cestistiche. Dalla quale la sua formazione esce con buono spirito, rimette in carreggiata le parti inceppate del meccanismo e ritorna a contatto: 70-72 al 7’.

Il Petkimspor successivamente impatta, sfruttando un paio di errori capitali biancorossi. La sfida si decide quindi nel finale. A 24 secondi dalla fine Reggio ha la palla per vincere ma si incarta e il tiro di Cheatham è fuori equilibrio. Faried commette fallo a rimbalzo con Russell che sigla dalla lunetta il +2.

Ma un favoloso Smith, tornato sui livelli a cui ci aveva abituato prima dell’infortunio, infila la “bomba” del vantaggio emiliano. Il fallo di Grant, seguito da un punto su due di Van Beck ai tiri liberi, spedisce tutti all’overtime. Il supplementare, per Reggio, è nel segno di Cassius Winston, che mette tanti punticini dalla lunetta e costringe all’errore, con pressione difensiva, il diretto avversario. Tutto questo per portare il tabellone al +1 esterno a una manciata di secondi dalla sirena. A chiuderla ci pensano poi una magata di Uglietti, che contende con le unghie e coi denti un pallone e porta la rimessa a favore di Reggio, e il 2/2 di un freddissimo Cheatham dalla lunetta.

Il tabellino

PETKIMSPOR: Dotson 3, Van Beck 12, Russell 15, Williams 27, Tyree 12, Sav 9, Gultekin 9, Efeoglu, Aldridge. N.e.: Echenique , Senkahya ,Cevahir. All.: Goren UNAHOTELS: Winston 8, Barford 11, Faye 8, Gombauld 10, Smith 14, Uglietti 2, Faried 10, Grant 6, Chillo 2, Cheatham 20. N.e.: Gallo. All.: Priftis. Arbitri: Wojciech Liszka (Pol), Gintaras Maciulis (Lit), Mihkel Manniste (Est) Parziali: 25-19, 42-35, 59-62, 79-79 Note: tiri da 3: Petkimspor 12/31, Unahotels 11/32; tiri liberi: Aliaga 27/32, Reggio Emilia 14/22.