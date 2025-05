La Pielle si batte con coraggio, ma cade ancora a Ruvo di Puglia: 89-78

Ruvo di Puglia, 27 maggio 2025 – La Pielle gioca una partita di livello ma cade ancora a Ruvo di Puglia e venerdì al PalaTenda di Piombino giocherà per allungare la serie. L’89-78 finale è un risultato anche troppo pesante per i biancoblù, che grazie ad un bel secondo quarto conducono per buona parte del match arrivando anche a +7, ma il talento delle guardie pugliesi ricuce ogni distacco e nell’ultimo quarto permette a Ruvo di piazzare il parziale decisivo.

La Pielle, che in gara-1 aveva sofferto tanto a rimbalzo, riesce a non pagare troppo la fisicità di Borra e tira leggermente meglio da tre (9/27 contro il 5/29 del primo capitolo), senza riuscire comunque a portarsi a casa la vittoria. Per Ruvo di Puglia decisive le prestazioni del solito Jackson, autore di 26 punti con il 5/9 da tre e di tanti canestri difficili nei momenti migliori della Pielle, e Nicolò Isotta che ha segnato 14 punti (11 nell’ultimo quarto). Il migliore in campo per i biancoblù è Leonzio, capace di segnare 27 punti e tenere in vita i suoi fino a pochi minuti dal termine.

Una sconfitta dura da digerire per la Pielle che ora non può più sbagliare e dovrà battere i pugliesi per tre volte consecutive se vuole arrivare in finale playoff. Venerdì a Piombino si gioca gara-3 e servirà una grande prestazione per portare la serie al PalaMacchia.

CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA - TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO 89-78 (21-19, 14-17, 29-25, 25-17)

CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: Darryl joshua Jackson 26 (3/4, 5/9), NicolÒ Isotta 14 (2/4, 3/3), Yankiel Moreno 10 (2/2, 2/4), Mihajlo Jerkovic 10 (2/4, 0/2), Jacopo Borra 8 (4/9, 0/0), Bernardo Musso 6 (2/5, 0/2), Thomas Reale 5 (1/1, 1/2), Marco Timperi 4 (2/4, 0/1), Tommaso Gatto 4 (1/2, 0/1), Antonio Lorenzetti 2 (1/1, 0/0), Stefano Conte 0 (0/1, 0/1), Carmine Berardi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Jacopo Borra 8) - Assist: 11 (Bernardo Musso 3)

TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO: Ennio Leonzio 27 (4/8, 4/9), Janko Cepic 12 (5/6, 0/1), Mattia Venucci 9 (1/2, 2/5), Jacopo Vedovato 9 (4/4, 0/0), Dmytro Klyuchnyk 7 (1/5, 1/4), Davide Bonacini 7 (0/3, 1/3), Jacopo Lucarelli 4 (1/1, 0/1), Luca Campori 3 (0/2, 1/2), Maurizio Del testa 0 (0/0, 0/1), Eduards Hazners 0 (0/1, 0/1), Simone Sinagra 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavaliere 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 19 / 23 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Ennio Leonzio 8) - Assist: 9 (Ennio Leonzio, Luca Campori 2)

Daniele Mazzi