Pielle, testa a testa con Ruvo. I biancoblu la spuntano 63-62 e volano in finale di Supercoppa

Livorno, 21 settembre 2024 – Inizio di stagione tra spettacolo e sofferenza per la Pielle Livorno, autrice di una partita durissima contro Ruvo di Puglia, vinta per 63-62. Un match in cui hanno spesso vinto le difese e con percentuali molto basse dal campo, decisa solo dai liberi nel finale. Sugli scudi per i biancoblu Davide Bonacini, autore di 19 punti. Coach Federico Campanella parte con Bonacini, Del Testa, Campori, Donzelli e Paesano nel quintetto iniziale ottenendo i risultati sperati, Pielle si esibisce in un clinic offensivo e difensivo, arrivando facilmente al ferro con Bonacini, segnando molto da 3 e riuscendo ad impedire canestri facili ai pugliesi.

Il primo quarto finisce sul risultato di 24-11. Nel secondo quarto si sveglia Ruvo di Puglia che diventa più aggressiva in difesa e comincia a segnare da fuori, con il classe 2005 Stefano Conti che segna 9 punti di fila riportando i suoi a -5. Da quel momento torna a giocare la Pielle che trova buoni canestri con un ispiratissimo Bonacini e un buon Daniel Donzelli (10 punti e 8 rimbalzi all’intervallo), riuscendo a riallontanare Ruvo ed a chiudere a metà partita sul 37-29. Nel terzo quarto continua a salire l’intensità di Ruvo che mette sotto la Pielle che riesce a segnare solo 12 punti grazie a Bonacini e Venucci, unici a entrare a tabellino nei terzi dieci minuti.

Dopo due quarti ottimi a rimbalzo i biancoblu cominciano a soffrire la stazza di Borra che domina e mette in difficoltà Vedovato. Il quarto quarto inizia con la Pielle in vantaggio di un solo punto e l’equilibrio continua fino al finale. Ruvo sorpassa i labronici ed ha diverse occasioni per scappare, ma le fallisce ed una tripla incredibile fuori equilibrio di Venucci riporta avanti i ragazzi di casa. Nel finale si decide tutto con i tiri liberi, Bonacini e Donzelli fanno 3/4, mentre Borra e Gatto tremano davanti alla Curva Sud e fanno 0/4. Alle 17,15 di domani i biancoblu avranno la possibilità di difendere il titolo vinto 12 mesi fa contro Roseto che ieri ha dominato 76-58 Herons Montecatini, in una gara macchiata dagli scontri tra gli ultras a inizio partita, velocemente sedati da security e polizia.