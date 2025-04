Pistoia: la corsa salvezza si decide contro Cremona e Reggio Emilia

Questo pazzo, pazzo campionato. A due giornate dalla fine il discorso salvezza è ancora tutto aperto e fatto ancora più straordinario è che Pistoia nonostante una stagione assurda sotto tutti i punti di vista in questo ultimo chilometro non è poi messa così male. Tutto ovviamente passa dalla partita di domenica contro Cremona e poi quella successiva contro Reggio Emilia. Conti alla mano se i biancorossi riuscissero a portare a casa due vittorie – conditio sine qua non per sperare – si troverebbero a quota 16 punti e nel caso in cui una tra Cremona e Napoli (già a 16) incappasse in due sconfitte, Pistoia sarebbe salva. Di fatto ininfluente il percorso di Scafati. Questo perché anche in caso di arrivo a 4 a 16 punti (Cremona, Napoli, Pistoia, Scafati) l’Estra sarebbe salva. La classifica infatti vedrebbe i biancorossi al primo posto in virtù del 2-0 negli scontri diretti sia con Napoli che con Cremona, al secondo posto Scafati, 2-0 con Pistoia e 1-1 con Cremona, al terzo Cremona, 2-0 con Napoli e 1-1 con Scafati, all’ultimo posto Napoli, 2-0 con Scafati, 0-2 con Cremona. In questo caso a retrocedere sarebbero Cremona e Napoli. Pistoia sarebbe ovviamente salva anche in caso di arrivo a tre con Cremona e Napoli avendo il vantaggio di 2-0 con entrambe negli scontri diretti, nonché negli altri ipotetici arrivi a tre con Scafati in mezzo.

Dando un’occhiata al calendario l’Estra dopo Cremona chiuderà la stagione a Reggio Emilia, Cremona dopo la gara al PalaCarrara affronterà in casa Tortona mentre Napoli domenica ospiterà Tortona e nell’ultima giornata sarà di scena a Trento mentre Scafati domenica affronterà Bologna in casa per poi chiudere a Milano. Sia Cremona che Napoli dovranno affrontare Tortona, che in queste due ultime giornate di campionato si gioca ancora una piccola chance di un posto nei play off (sebbene sia in caduta libera di risultati...) mentre Trento, che Napoli affronterà all’ultima giornata gioca per le zone nobili della classifica. Partite dunque per nulla facili contro squadre che ancora hanno qualcosa da chiedere al campionato. Per i biancorossi invece potrebbe essere meno in salita visto che all’ultima giornata andranno a Reggio Emilia ormai sicura di un posto tra le prime otto (ma potrebbe giocarsi ancora un piazzamento). Come detto per quanto riguarda Pistoia tutto passa dal risultato di domenica nella sfida spareggio contro Cremona, una gara che definire fondamentale è dire poco: il PalaCarrara si appresta come sempre a rispondere ’presente’.

Maurizio Innocenti