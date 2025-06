Pistoia riparte dalla grinta di Martelossi: "Lavorare duro su ambiente e mentalità"

Idee chiare, parole che vanno dritto al punto senza tanti fronzoli. Alberto Martelossi nel giorno della sua presentazione ha subito lasciato il segno in positivo. "Il mio compito è chiaro - dice il neo direttore tecnico biancorosso - ed è quello di cercare di sostenere la società in una stagione impegnativa perché una stagione post retrocessione è sempre delicata per cui bisogna lavorare molto sulla mentalità, sull’ambiente prima ancora che sulla squadra, ma ci siamo già rimboccati le maniche. Sostengo un allenatore di particolari doti come riconosciuto da tutti e vi assicuro che inizia ad esserlo non solo a Pistoia ma anche nel resto d’Italia, di particolare carattere e con un luminoso futuro davanti – aggiunge in merito al neo coach Tommaso Della Rosa – ma questi magari saranno gli ultimi complimenti che gli facciamo perché non vogliamo esagerare e anche lui deve rimboccarsi la maniche per lavorare e sudare insieme". Una scelta non facile quella di venire a Pistoia dopo una stagione diciamo piuttosto travagliata ma che ha delle motivazioni ben precise.

"Dal mio lato negli ultimi di carriera da allenatore sono stato molto attratto dal ruolo di direttore tecnico – spiega Martelossi - e l’ho fatto a Udine penso bene e mi piaceva sperare di avere un’opportunità in più per poter crescere in una società e aiutare a fare crescere il club con un coach giovane come Tommaso, L’altro aspetto determinante è stato il primo contatto con Di Nino e i successivi con il presidente in cui ho riscontrato una chiarezza, una spontaneità, un’immagine di progettualità che non è semplice al giorno d’oggi e che non mi è capitato spesso. Inoltre credo di poter dire che sia Di Nino che il presidente hanno una grande considerazione del ruolo di responsabile di un’area tecnica e anche questo non è così frequente. Quando pensi di poter lavorare in un posto in cui vige il rispetto è sempre una buona partenza".

Pistoia dovrà ripartire senza il proprio capitano, Gianluca Della Rosa, che come anticipato ha esercitato l’uscita dal contratto. Ma Martelossi è al lavoro per provare comunque a mantenere qualcosa rispetto al recente passato. "Questa è una città in cui si respira pallacanestro a pieni polmoni e quindi cercare di mantenere più giocatori possibili capaci di mantenere pieni i polmoni è il primo passaggio. Partiamo da questo e poi vedremo cosa riusciremo a costruire nel settore italiani in una situazione logica che vada a convergere con i tasselli dei giocatori stranieri che andranno a coprire ruoli nel settore lunghi e negli esterni. Siamo in trattativa per il rinnovo di Saccaggi, Benetti e anche un forte interessamento di conferma di Stoch – conclude il dt – che è un giocatore che pur giovane ha lasciato un piccola impronta".

Maurizio Innocenti