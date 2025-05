Pistoia saluta la massima serie: ultima partita tra emozioni e ringraziamenti ai tifosi

La notizia non è la sconfitta subita ma il fatto che per Pistoia si è trattato dell’ultima partita nella massima serie e adesso chissà cosa riserverà il futuro. In merito alla gara va detto che è stato il classico match di fine stagione tra una squadra già proiettata ai play off e una già retrocessa in A2 e quindi una gara senza grosse emozioni e con molto poco da dire. Dare un giudizio è difficile se non impossibile dal momento che si è giocato solo perché il calendario lo imponeva.

"Faccio i complimenti a Reggio Emilia e i migliori in bocca al lupo per i playoff – dice coach Gasper Okorn, con ogni probabilità alla sua ultima conferenza da ’pistoiese’ – Abbiamo giocato bene per 30 minuti, fatali sono stati i primi 5 minuti dell’ultimo quarto dove abbiamo commesso alcuni errori che ci hanno fatto staccare. Complimenti ai ragazzi perché hanno mostrato la faccia giusta in un campo così difficile e sono comunque orgoglioso di loro". Okorn vuole dedicare un ultimo pensiero ai tifosi biancorossi che per tutto l’anno hanno seguito la squadra, incitata, aiutata e sostenuta sia in casa che in trasferta tanto che anche a Reggio Emilia nonostante la partita non avesse alcun valore erano presenti oltre 200 tifosi pistoiesi.

"Abbiamo cercato di ringraziare i nostri tifosi non migliore modo possibile – afferma il tecnico biancorosso – sono incredibili, ci hanno seguito e supportato tutto l’anno, sono venuti a Reggio in tanti nonostante la retrocessione già avvenuta e mi dispiace ancora di più visto questa incredibile atmosfera che c’è qui a Pistoia che sia successo a noi di retrocedere".