Basket, Serie A: Brescia sbanca Trapani in gara 1 di semifinale

Trapani, 30 maggio 2025 – La Germani Brescia fa sua gara 1 di semifinale scudetto andando ad espugnare il PalaShark di Trapani per 92-93 e portandosi avanti 1-0 nella serie di semifinale scudetto. La truppa di Repesa domina nella lotta a rimbalzo (39 vs 27) ma paga a caro prezzo le basse percentuali da oltre l’arco (23,8%). Sono ben cinque, a fine gara, i biancoblù che vanno in doppia cifra per punti segnati, con Nikola Ivanovic e Chris Dowe che chiudono a quota 17, mentre sul fronte dei padroni di casa non sono bastati i 22 punti di un Chris Horton dominante nel pitturato.

Gli Shark sfiorano la rimonta e sono indietro 0-1 nella serie

Ergono immediatamente a ruolo di protagonisti sia Amedeo Della Valle che Nikola Ivanovic. I due firmano i primi quattordici punti iscritti a referto dalla formazione lombarda. A scavare il primo divario è Demetre Rivers con la tripla del 9-17 che certificano le ottime percentuali al tiro. Bilan, fresco di nomina come Mvp, insieme a Burnell allungano la striscia sul +10 (15-25 al 7’). I padroni di casa cercano di restare in corsa e dimezzano lo svantaggio con Yeboah. Una mossa che viene quasi del tutto neutralizzata ancora da Burnell che chiude sul +9 la prima frazione in favore della Germani. Gli Shark devono correre ai ripari nel più breve tempo possibile al cospetto di una Brescia che non lascia nulla al caso, riuscendo anche a costruire le diciassette lunghezze di margine (33-50 al 15’) in più di una circostanza. A metterci lo zampino è ancora Rivers. Trapani ha un sussulto e riesce parzialmente a riaprire la contesa giocando di squadra al termine di un primo tempo chiuso dalle giocate di Galloway da una parte e Della Valle dall’atra. Al rientro dagli spogliatoi gli uomini di Poeta vanno vicini a ritoccare il margine di divario, ritornando sul +14 (47-61 al 22’).

Di qui in avanti l’inerzia si trasferirà nelle mani dei cestisti isolani che in quattro giri di lancette riescono ad annullare quasi del tutto le certezze riportandosi sotto di un solo canestro. La Germani si aggrappa al duo delle certezze formato da Della Valle ed Ivanovic per avere una boccata d’ossigeno. Nell’ultimo periodo gli uomini di patron Valerio Antonini infilano due triple che animano il pubblico che vede la propria squadra far sentire il fiato sul collo agli avversari (74-75). L’equilibrio la fa così da padrone nonostante la conclusione dai 6.75 metri di Dowe rappresenti un altro campanello d’allarme per la difesa di Trapani. Quest’ultima non resta a guardare e torna a far sentire il fiato sul collo coi tiri liberi di Riccardo Rossato (84-87 al 38’). Finale emozionante con Justin Robinson che riporta sotto di una sola lunghezza i suoi (92-93). Dopo il timeout palla a Brescia che sbaglia con Della Valle ma vince una partita fondamentale.