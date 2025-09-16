Polonara torna a sorridere. C’è la donatrice di midollo

Achille Polonara può tornare a sorridere. Dopo mesi di attesa e di battaglia contro la leucemia, è arrivata la notizia tanto attesa: c’è la donatrice di midollo osseo. Una ragazza americana, compatibile al 90%, ha accettato di donare. E ora il cestista anconetano della Dinamo Sassari può guardare avanti, in direzione del 23-24 settembre, come racconta lo stesso Polonara, quando si sottoporrà al trapianto che potrebbe salvargli la vita. La telefonata è arrivata nei giorni scorsi.

Dall’altra parte dell’oceano, una sconosciuta che diventerà l’angelo custode dell’ala forte trentaduenne, cresciuta nelle file della Stamura. I medici avevano individuato altri potenziali donatori, anche in Germania, ma la rapidità della risposta americana ha fatto la differenza. Nel mondo della medicina d’urgenza ogni ora può essere decisiva. E stavolta il tempo ha giocato dalla parte giusta, quella di Polonara, delle sue speranze, di quelle della sua famiglia. Era metà giugno quando la vita del giocatore è cambiata per sempre. La diagnosi di leucemia mieloide aveva spezzato in due la carriera dell’ex Virtus Bologna, costringendolo ad abbandonare i campi per entrare in un’altra arena, quella della lotta per la sopravvivenza. Ma chi ha visto giocare Achille sa bene che la grinta non gli manca.

La stessa grinta con cui aveva affrontato il tumore testicolare due anni fa. Il protocollo è chiaro: cinque, sei giorni di chemioterapia intensiva, poi il trapianto. Un percorso che spaventa chiunque, figurarsi un atleta abituato ad avere il controllo totale del proprio fisico.

Ma Polonara ha imparato che esistono sfide dove devi solo affidarti alla tecnica e all’esperienza dei medici. In questi mesi terribili il mondo del basket si è stretto intorno a lui, come una difesa a zona perfetta. I compagni della nazionale non l’hanno mai dimenticato, la Dinamo e tutti i club della serie A gli hanno fatto sentire il loro calore. La donatrice americana non ha nome, almeno per ora. Ma ha un cuore grande quanto l’Atlantico: il suo midollo osseo volerà oltre l’oceano per dare una seconda possibilità a un ragazzo che ha sempre fatto sognare i tifosi con le sue schiacciate. Mancano pochi giorni: il 23 settembre non sarà una data qualunque nel calendario di Polonara e della sua famiglia. Sarà l’inizio della sua rinascita, il primo giorno del resto della sua vita. Lontano dai riflettori del parquet, ma sotto una luce diversa: quella della speranza che non si arrende mai.

Giuseppe Poli