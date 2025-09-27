Pronte a spodestare le più accreditate: su 15 formazioni in lizza, sette sono marchigiane. La Goldengas Senigallia domani a Recanati, Jesi debutta oggi contro Gualdo. Serie B interregionale, si parte: due le anconetane in corsa

B Interregionale, si parte. Al via oggi con i primi anticipi (anche Jesi-Gualdo alle 21) la seconda serie cadetta, con tante Marche al via: su 15 formazioni del girone D le nostre sono ben sette ma quest’anno, a differenza dello scorso, le anconetane sono due: la fedelissima Goldengas Senigallia (domani giocherà a Recanati alle 18), in serie B ininterrottamente dal 2002, viene affiancata dalla neopromossa Pallacanestro Jesi, salita dai tornei regionali grazie all’accordo col Roseto 2020. Un salto in avanti notevole, che la dice lunga sulle ambizioni della società jesina che comunque per questa stagione punta ad assestarsi in un girone che sulla carta presenta un grande equilibrio. Rispetto al recente passato, non sembra esserci ammazzacampionato, ma nemmeno il classico materasso: tutto aperto dunque per la promozione (nessuna diretta, ai play-off vanno le prime 8) e le retrocessioni. La formula torna quella di qualche anno fa: match di andata e ritorno per decidere chi va ai play-off e chi ai play-out. Favorite? Sicuramente in prima fascia ci sono tre marchigiane: il Porto Recanati, il Recanati ed anche il Matelica, che pur avendo un crack come l’argentino Mariani, si presenta con un profilo più basso. Con loro Bisceglie, che però deve scontare 5 punti di penalizzazione e Forlimpopoli, neopromossa, ma di lusso: lo scorso anno ha vinto la serie C romagnola senza perdere una partita e quello squadrone è stato confermato in toto, aggiungendo l’argentino Vico, quasi 40 anni ma ancora in grando di fare la differenza. Dietro le big, e nemmeno di tanto, grandissimo equilibrio, con le altre quattro marchigiane cioè Senigallia, Jesi, Civitanova e Bramante Pesaro: le ultime due lo scorso anno hanno sorpreso non poco, e potrebbero farlo di nuovo, di Jesi si è detto, ha talento per centrare subito i play-off, Senigallia invece è tornata alle origini con un roster quasi tutto locale: il precampionato ha dato risposte confortanti, la Goldengas pare costruita meglio dello scorso anno. Quindi le altre non marchigiane che, detto di Bisceglie e Forlimpopoli, sono le umbre Val di Ceppo (allenata dall’anconetano Filippetti) e Gualdo Tadino, la molisana Termoli, le abruzzesi Pescara e Vasto e la pugliese Canosa: quest’ultima, potrebbe essere l’unica ad avere qualcosa in meno, quantomeno per esperienza, avendo pescato molto in C. Ma anche in questo caso, non si tratta di un materasso.

Andrea Pongetti