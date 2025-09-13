Quadrangolare al PalaFitLine. Varese e Cremona aprono il Trofeo Lombardia. In palio la finalissima contro Cantù o Bergamo

Questo pomeriggio e domani il basket lombardo torna protagonista con il Trofeo Lombardia, quadrangolare di preseason che quest’anno si disputa al PalaFitLine di Desio, riportando nella storica sede uno degli appuntamenti più attesi del precampionato. Un’occasione unica per i tifosi di Cantù, Varese, Cremona e Bergamo, chiamati ad accompagnare le rispettive squadre in un weekend che promette spettacolo e intensità.

La Pallacanestro Cantù arriva all’appuntamento forte delle vittorie in Valtellina contro Cremona e Trento e dello scrimmage con Urania Milano: tre successi su tre, che hanno rafforzato l’entusiasmo intorno alla squadra di coach Brienza. Questa sera alle 20.45 la S.Bernardo affronterà in semifinale la Blu Basket Bergamo, nuova realtà guidata dal presidente Mascio che ha trasferito la società da Orzinuovi al capoluogo orobico. Prima, alle 18, spazio all’altra semifinale tra Vanoli Cremona e Openjobmetis Varese, due rivali storiche che vogliono testare la propria condizione a 3 settimane dall’inizio del campionato.

Domenica in programma le finali: terzo posto alle 18, finalissima alle 20.45. Per i biancoblù sarà la prima vera occasione casalinga di farsi conoscere dai propri sostenitori, che attendono di vedere all’opera i nuovi arrivi e di misurare le ambizioni di una stagione che si preannuncia ricca di sfide. Non solo basket giocato: giovedì il presidente di LBA Gherardini, insieme al direttore dell’area sportiva Riccò e al responsabile comunicazione Bezzecchi, ha fatto visita a Cantù, conoscendo da vicino il progetto e il cantiere del nuovo palazzetto. Un segnale di attenzione verso una società che punta a consolidarsi in Serie A, tornando a essere un punto di riferimento per tutto il movimento.

Il Trofeo Lombardia rappresenta quindi molto più di un torneo di preparazione: è la vetrina ideale per misurare ambizioni e stato di forma, per cementare l’entusiasmo dei tifosi e per ribadire come la Regione resti un cuore pulsante della pallacanestro italiana.

Alessandro Luigi Maggi